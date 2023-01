Se cayó su nombramiento. Víctor de Currea-Lugo dijo que no aceptará el cargo de embajador de Emiratos Árabes, el cual le fue designado por el presidente Gustavo Petro. Así lo confirmó en entrevista con Vanessa de la Torre, en la emisora Caracol Radio.



Su decisión se conoce después de la polémica que se desató por los señalamientos que tiene de supuesto acoso sexual contra estudiantes mientras se desempeñó como profesor de la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional.



(En contexto: ¿Por qué hay molestia por nombramiento de Víctor de Currea-Lugo como embajador?).

De Currea manifestó que no quiere ser un problema para el presidente Petro y que por eso da un paso al costado.



En sus redes sociales, indicó: "Gracias al presidente Gustavo Petro por designarme como embajador. No quiero, de ninguna manera, ser un palo en la rueda para el país, ni una excusa para la oposición. Declino a su invitación, sin que ello implique aceptación de culpabilidad. La lucha contra la inquisición sigue".

Gracias al presidente @petrogustavo por designarme como embajador. No quiero, de ninguna manera, ser un palo en la rueda para el país, ni una excusa para la oposición. Declino a su invitación, sin que ello implique aceptación de culpabilidad. La lucha contra la inquisición sigue — Víctor De CurreaLugo (@DeCurreaLugo) January 19, 2023

Aunque en un inicio, cuando se conoció la designación, algunos miembros del Gobierno celebraron el nombramiento, otros sectores rechazaron tajantemente decisión.



Es el caso de la representante del partido Dignidad, Jennifer Pedraza, quien reparó la designación y ha sido una de las principales voces del Congreso que ha manifestado sus críticas.



(Lea también: Estas son las reacciones tras la declinación de Víctor de Currea en la embajada).

Facebook Twitter Linkedin

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara. Foto: Prensa Cámara

"Este señor que acaba de nombrar Gustavo Petro en la embajada de Emiratos Árabes tiene MÚLTIPLES denuncias gravísimas por acoso y abuso sexual hacia sus estudiantes de la Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional", escribió en su perfil de Twitter.



También le criticó al Gobierno: "¿No que "el Cambio es con las mujeres"? Dejen de revictimizarlas AL MENOS".



La molestia de Pedraza tiene que ver con unos señalamientos de acoso que se le hicieron en el pasado a De Currea-Lugo cuando era docente universitario. En el año 2018, expuso en una columna que, tras su renuncia de la Universidad Javeriana, fue acusado en ese sentido. "Es un recurso fácil en los tiempos que corren", dijo en ese momento en su texto.



Allí explicó que si bien pidió que se hicieran las respectivas denuncias, al final no se hicieron, dijo. Aceptó que ha tenido novias jóvenes y que una pareja fue estudiante suya de un curso que él dictaba.



(Le sugerimos: Jennifer Pedraza sobre De Currea-Lugo: ‘No voy a rectificar algo que es verdad’).



"Eso no me hace ni pederasta, ni violador, ni abusador. Una de ellas, con la que conviví fue mi alumna. Y en el curso que le dicté fue evaluada por otro profesor con autorización explícita del decano y con conocimiento de todos los estudiantes del curso, en una relación de la que hasta el rector estaba informado ¿Dónde está el abuso?", agregó.

En su texto reconoció: "Es posible que mi coqueteo, del que en principio no tengo que arrepentirme y ni por el cual tenga que pedir perdón, haya ofendido a alguna mujer, eso sí sería motivo de disculpa. Y lo hago aquí y ahora: lamento si crucé la línea de sensibilidad de alguna mujer y con ello generé malestares, pero no confundamos el galanteo con el acoso o la violación".



Esta semana, publicó otro texto en el cual se defendió de las acusaciones y le pidió a la congresista Pedraza rectificar. En diálogo con EL TIEMPO, la representante manifestó que no lo hará.



(Además: 'Me genera repugnancia': Racero sobre denuncia de abuso en el Congreso).



Lo cierto es que las denuncias en contra de De Currea siguen saliendo a la luz. En entrevista con María Jimena Dussán, una denunciante aseguró haber sido víctima de un intento de acceso carnal violento por parte de este académico.



Su nombre no salió a la luz para proteger su identidad. En el espacio se le llamó como: 'Tatiana'. Ella le expuso a la periodista que las acusaciones sobre acoso sexual sí son ciertas: "lo puedo afirmar en mi cuerpo y en mi carne. Mi caso pasó hace ocho años".



Aura María Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA