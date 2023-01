La semana pasada se conoció que el presidente Gustavo Petro y el canciller Álvaro Leyva designaron como embajador en Emiratos Árabes Unidos al médico y analista de conflictos internacionales, Víctor De Currea-Lugo.



Su labor también implica trabajar la relación diplomática con Qatar, Bahréin, Yemen y Kuwait. "Pondré todo mis conocimientos en Oriente Medio al servicio del gobierno del cambio", escribió en sus redes sociales.



Aunque miembros del Gobierno celebraron el nombramiento, hay otros sectores que no están muy de acuerdo con la decisión. Es el caso de la representante del partido Dignidad, Jennifer Pedraza, quien reparó la designación.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara. Foto: Prensa Cámara

"Este señor que acaba de nombrar Gustavo Petro en la embajada de Emiratos Árabes tiene MÚLTIPLES denuncias gravísimas por acoso y abuso sexual hacia sus estudiantes de la Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional", escribió en su perfil de Twitter.



También le criticó al Gobierno: "¿No que "el Cambio es con las mujeres"? Dejen de revictimizarlas AL MENOS".



Su molestia se evidenció, igualmente, cuando aseguró con ironía que "para algunas personas del Pacto las denuncias públicas sólo aplican si son contra hombres de otros partidos. Sólo son válidas si le sirven a Bolívar para lanzar su candidatura", haciendo referencia a las denuncias que hizo el exsenador sobre una presunta red de trata de personas en el Legislativo.

"Pero si son sobre gente del Gobierno o sus copartidarios, ahí son persecución (SIC) y "chisme"", agregó.

Este señor que acaba de nombrar @petrogustavo en la Embajada de Emiratos Árabes tiene MÚLTIPLES denuncias gravísimas por acoso y abuso sexual hacia sus estudiantes de la @UniJaveriana y de la @UNALOficial.



La molestia de Pedraza tiene que ver con unos señalamientos de acoso que se le hicieron en el pasado a De Currea-Lugo cuando era docente universitario. En el año 2018, el ahora designado embajador expuso en una columna que, tras su se renuncia de la Universidad Javeriana, fue acusado en ese sentido. "Es un recurso fácil en los tiempos que corren", dijo en ese momento en su texto.



Allí explicó que si bien pidió que se hicieran las respectivas denuncias, al final no se hicieron, dijo él. Aceptó que ha tenido novias jóvenes y que una pareja fue estudiante suya de un curso que él dictaba.



"Eso no me hace ni pederasta, ni violador, ni abusador. Una de ellas, con la que conviví fue mi alumna. Y en el curso que le dicté fue evaluada por otro profesor con autorización explícita del decano y con conocimiento de todos los estudiantes del curso, en una relación de la que hasta el rector estaba informado ¿Dónde está el abuso?", agregó.



En su texto reconoció: "Es posible que mi coqueteo, del que en principio no tengo que arrepentirme y ni por el cual tenga que pedir perdón, haya ofendido a alguna mujer, eso sí sería motivo de disculpa. Y lo hago aquí y ahora: lamento si crucé la línea de sensibilidad de alguna mujer y con ello generé malestares, pero no confundamos el galanteo con el acoso o la violación".

El nuevo embajador ya se manifestó al respecto y le pidió a Pedraza retractarse por acusarlo de abuso sexual.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA