Luego de que Víctor de Currea-Lugo afirmara en entrevista con Caracol Radio que no aceptará el cargo de embajador de Emiratos Árabes, las reacciones no se han hecho esperar.



(Lea también: Víctor De Currea-Lugo no será embajador en Emiratos tras señalamientos de acoso)



Líderes políticos y mediáticos han opinado sobre esta decisión después de la polémica que se desató por los señalamientos que tiene de supuesto acoso sexual contra estudiantes mientras se desempeñó como profesor de la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional.

De Currea enfatizó que "no quiere, de ninguna manera, ser un palo en la rueda para el país, ni una excusa para la oposición". Le agradeció también al presidente Gustavo Petro por su designación, pero señaló: "Declino su invitación, sin que ello implique aceptación de culpabilidad. La lucha contra la inquisición sigue".

Gracias al presidente @petrogustavo por designarme como embajador. No quiero, de ninguna manera, ser un palo en la rueda para el país, ni una excusa para la oposición. Declino a su invitación, sin que ello implique aceptación de culpabilidad. La lucha contra la inquisición sigue — Víctor De CurreaLugo (@DeCurreaLugo) January 19, 2023

Una de las primeras en hablar sobre esta declinación fue la senadora María Fernanda Cabal, quien se despachó en contra de la también política Angélica Robledo -quien fue cercana a Gustavo Petro-. "La "feminista" que calla ante las atrocidades sexuales contra niños y niñas de los jefes guerrilleros de la Farc. ¿Alguna opinión frente a las denuncias del "profesor" Víctor de Currea Lugo?", le preguntó.



(Le sugerimos: Jennifer Pedraza sobre De Currea-Lugo: ‘No voy a rectificar algo que es verdad’)

La "feminista" que calla ante las atrocidades sexuales contra niños y niñas de los jefes guerrilleros de la farc. ¿Alguna opinión frente a las denuncias del "profesor" Víctor de Currea Lugo? https://t.co/8VVxA9RJkI — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) January 19, 2023

La representante Jennifer Pedraza, quien trabajó por la visibilización de estas denuncias en la opinión pública, afirmó que las declaraciones de De Currea en medios fueron "increíblemente revictimizantes y amedrentadoras".

Increíblemente revictimizante y amedrentador el señor De Currea en @BluRadioCo. Sólo esa reacción amerita que el Gobierno @petrogustavo desista de su nombramiento.



Una entrevista que pretende que las víctimas de Violencia Sexual nunca denuncien. Estoy en línea para responderle — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) January 19, 2023

Pedraza celebró, además, que las denuncias de acoso en su contra lo hayan instado a renunciar al cargo que le ofreció el presidente Petro.



La columnista Ana Bejarano, quien se ha caracterizado por la defensa de los temas feministas, también estableció que "la defensa de Victor De Currea Lugo ante las denuncias de acoso son una vergüenza y que eso le cuesta el puesto".



La representante Katherine Miranda también criticó al excandidato a embajador: "Increíble escuchar el cinismo de Víctor de Currea. Empezaron a hablar las víctimas del acoso sexual y yo como mujer le creo a las víctimas. ¡Señor Canciller! Este gobierno es con las mujeres o no lo es".