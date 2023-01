Víctor de Currea-Lugo, quien fue designado por el presidente Gustavo Petro como embajador en Emiratos Árabes Unidos, aseguró que no asumirá el cargo tras los señalamientos de acoso sexual en su contra.



Diversos sectores se manifestaron al respecto y una de las voces desde el Congreso que más visibilizó esta situación fue Jennifer Pedraza, representante del partido Dignidad, quien en entrevista con este diario aseguró: “No puedo concebir que un Gobierno que señaló que el cambio tenía que ser con las mujeres, siga dándole poder político y poniéndose del lado de las personas que han sido acusadas por violencia basada en género contra las mujeres”.

EL TIEMPO habló con De Currea Lugo, docente y experto en temas de Oriente Medio, quien explicó las razones que lo llevaron a tomar la decisión.



Estos son algunos apartes de la entrevista. Si desea verla completa, puede hacerlo en el video que está en la parte superior de esta nota:



¿Por qué no aceptó?

Es una decisión con gran cuota personal. No soy de una familia prestante ni de ningún partido político. Creo que mi trabajo en Oriente Medio durante 20 años es lo que lleva a Petro a proponerme como embajador. No soy su amigo, ni sabía que me conocía. Me llaman, me hacen la propuesta y yo acepto, pero en la medida en que esto se vuelve un palo en la rueda, lo mejor que puedo hacer frente a ese gesto es hacerme a un lado.



No porque me sienta culpable, sino porque creo que no es mi deseo enlodar las tensiones que hay con relación al gobierno de Petro y contribuir a su desgaste.

Usted dijo que dejaría esto en manos del presidente Petro. ¿Por qué se adelantó?

Porque las cosas fueron escalando. Pasamos de unos rumores a una acusación injuriosa y calumniosa por parte de Jennifer Pedraza, quien habla de que hay numerosas denuncias graves y múltiples de abuso sexual en mi contra.



Ella es representante, la palabra denuncia implica un proceso jurídico y no tengo ninguno abierto. Me han acusado de acoso, ni siquiera me han acusado de abuso y sale ella de manera tan desafiante y se suman algunas otras voces, entonces cambia el panorama. No quiero ser la excusa para que la oposición del gobierno del Presidente avance, entonces, lo más decente en ese caso es retirarse y dejarle el espacio libre al Presidente.

¿Se podría decir que esta ola de señalamientos y presión lo llevó a tomar la decisión?

Lo que me lleva a mí a tomar la decisión es primero, centrarme en el debido proceso en la defensa jurídica de mi nombre. Y lo segundo es que estamos dentro de una práctica que no es cualquier cosa.



Cuando a alguien la acusan de corrupto, lo acusan de de estafador, eso tiene un margen, pero estamos en un momento en que, reconociendo cien por ciento que hay violencia sexual, la acusación de violencia sexual tiene dos características: primero, que es moralmente reprensible, es de una manera generalizada y segundo, que es aceptable solo en la acusación sin que haya debido proceso, pro tanto no es cualquier cosa.



En 2018 ya había respondido en una extensa columna para la revista Semana las acusaciones de ese momento que precisamente las desempolvan cuando se da el nombramiento. No es un problema con Víctor de Currea, es un problema con a quién nombre Petro.



Mi ex novia salió a dar declaraciones explicando que ella ni sufrió agresiones ni sufrió violencia, ni sufrió acoso, pero no hay derecho a la presunción de inocencia en el debido proceso, por eso creo que lo más inteligente era eso, porque no es con Víctor de Currea-Lugo el problema, es que otros nombramientos van a pasar por la censura.

¿Ha recibido respuesta del Gobierno?

He sabido que respetan mi decisión. Reconocen que es personal, autónoma y entienden además que lo que yo decido es sobre la base de proteger al Gobierno, de no contribuir a las tensiones políticas. Han sido muy respetuosos. Le agradezco al presidente Petro la designación, pero ratifico que un cargo de estos requiere apoyo de la sociedad colombiana y si hay esas dudas, pues me parece que está bien hacerse a un lado, es lo correcto.

¿Por qué es acusado de acoso?

Hay dos columnas en mi página web donde explico: una es sobre cacería de brujas y otras sobre las calumnias en mi contra. Yo doy explicaciones en el 2018 de cómo se da aquello.



Yo tuve una novia en la universidad siendo profesor. Entonces ahí ya dicen: "¿Pero cómo es posible?". Entonces, con calma. Yo empecé a vivir con una persona que estudiaba en la Universidad Javeriana antes de que yo fuera nombrado profesor, antes de que siquiera presentara mi nombre.



Se abrió un concurso docente, decidí presentarme. La decana de ese momento supo que no era que yo tenía una relación, es que yo vivía con una estudiante y que cuando esa estudiante tuvo, por cosas del pensum, que ser alumna mía obligatoria en una materia, le anuncié a todo el curso, pero además le pedí al decano que designara otro profesor que la calificara a ella. Lo hicimos saber en rectoría. Mi relación con ella siempre fue profundamente pública.

Ella era mayor de edad y decidió tener una relación conmigo desde antes de que yo fuera su profesor y entonces si es válido aquello de tu cuerpo, tu decisión, pues ella tenía todo el derecho a decir con quién establecía una relación de pareja y de convivencia.



Eso creo que no es materia debate. Fuimos totalmente transparentes frente a la universidad, pero yo soy un hombre que soy polémico, lo sé, y eso generó varias molestias que fueron muy bien aprovechadas por personas que estaban allí y que inmediatamente saltaron a romper mi prestigio con la la forma más fácil de hacerlo.



Decían: "No, es que él se acuesta con una estudiante, él sale con una estudiante". Luego en plural: "Con estudiantes, tiene novias estudiantes" Y no, mi relación era de otro tipo.



Terminamos en que el viernes, a raíz del nombramiento que yo hago publico, resucitan todas esas cosas en contra mía.



¿Su pareja tenía 18 o 20 años cuando empezaron a vivir?

​Pues tenía 18 y tenía 20 porque duramos dos años viviendo juntos como pareja. Nos fuimos a vivir cuando tenía 18. Lo mío no fue una cosa oculta. Lo mio no fue como otros profesores que tienen relaciones a escondidas. Lo mio fue publico y eso tiene un costo si la sociedad es profundamente moralista.



Además hay otro problema que crea el precedente de que ya uno tiene un talón de aquiles con el cual se plantea entonces el debate. Les parece que aquí la gente puede ser homosexual, puede ser lesbiana, puede ser poliamorosa, pero no puede decidir a partir de qué edad puede juntarse con alguien, lo que me parece moralista.

¿Por qué dice que se considera víctima de matoneo?

Yo no he dicho que he sido víctima y esa palabra no la he usado, no es una figura que yo quiera quiera asumir. Porque ya sé que ahora van a decir: "Ahora el macho patriarcal heteromilenario se victimiza porque ese es el tipo de discurso".



Soy el resultante de varias cosas y de unas peleas muy complejas. Primero, de mi salida de la Javeriana. Yo salí con una pelea administrativa que la rectoría conoce bastante bien y de la que salimos tres profesores por unas discrepancias totales con el decano de ese momento y con el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales, quien se ufanaba de acostarse con estudiantes, por ejemplo. Eso sí es una cosa que debería preocuparnos.



Pero bueno, salí de eso. Yo tengo una postura absolutamente pro Palestina en las discusiones de relaciones internacionales y el señor Marcos Peckel empezó a acusarme de anticemita y acosador. Luego cuando acompañé la paz con el Eln entonces decían que "él es del Eln y acosador". Después unos poquitos del Eln dijeron que yo era de la CIA y acosador. Entonces es muy fácil colocarle a alguien el rótulo de acosador con todo lo que eso significa.



Lo que yo le he dicho a Jennifer Pedraza de manera indirecta, y a Sara Tufano de manera directa, y a otras personas es: debemos un debate serio porque es que lo que está en juego no es la cabeza de Víctor. Lo que hay en juego es cómo vamos a construir unas relaciones entre hombres y mujeres que sean democráticas dentro del país.



Claro que hay acoso y abuso sexual, eso yo nunca lo he negado y en las universidades lo hay.



La pregunta es si más allá de eso tenemos la capacidad como sociedad, como academia, de dar debates políticos serios sobre la política de la cancelación, porque es que aquí parece que los paramilitares, la guerrilla, el narcotráfico, el Ejército tiene derecho a contar su verdad, tiene derecho a rehacer su vida, pero aquí basta el rotulo de acosador y ya viene la cancelación.

Van a decir: "Es que se lo merece". No, porque no me han probado nada.



Entonces aquella persona que ha sido acusada que no sea yo, que sea Pepito Pérez, de acosador, ¿ya eso es suficiente para que él no tenga derecho al trabajo? ¿no tenga derecho a la libertad de expresión? ¿dónde queda la idea del Estado Social de Derecho ? ¿dónde queda la Constitución?



Ese pseudofeminismo le hace daño a la lucha feministas reales.

¿Tuvo algún episodio de coqueteo mientras fue docente?

Yo soy un hombre que, como profesor, como académico, como conferenciante me paro y trato de seducir al público. No estoy hablando de una connotación sexual, estoy hablando de ser capaz de seducir, de convencer de transmitir y yo hice una columna donde defendía eso.



Todos tenemos rezagos de machismo. No estoy diciendo que por ser un hombre de mi época yo tenga derecho a y he dicho que si hay que pedir disculpas, pidamos disculpas, pero es que una cosa es pedir disculpas, reconocer mi error, crecer de la mano de feministas decentes de este país con las que podamos avanzar a discutir el problema de la violencia sexual y otra cosa es condenar a alguien.



Le están haciendo daño al feminismo real cuando solo lo plantean en términos de unas exageraciones que no tienen lugar. Entonces dice uno, ¿cómo se relaciona uno? Es decir, el deseo el placer, la amistad, el compañerismo, el amor no puede estar sujeto a que uno ande con un consentimiento informado para decir que las cosas fluyan.

En el testimonio que se conoció en su contra en el pódcast de María Jimena Duzán la mujer relata que a pesar de que ella le manifestó que no y que estaba incómoda, usted insistió. ¿En algún momento le dijeron que no y usted insistió?

La respuesta es no, pero además de eso es que todo el escenario que oí me resulta absolutamente inverosímil porque estuve juiciosamente tratando de recordar, en aras de la discusión, y no tengo recuerdo y sé que nunca una persona ha salido huyendo de mi casa en la forma en que se presenta.



Yo he coqueteado, sí claro. Pero es que dicen que un coqueto es acosador y un abusador es un violador. En esa lógica no quiero entrar porque me parece terrible, es decir, no podemos plantear una mirada inquisitorial.

Algunas de las respuestas que usted ha dado en público pueden considerarse revictimizantes. ¿No considera que decir que las mujeres denuncian por "fastidiar a los hombres" es revictimizante? O decir que denunciar acoso sexual es, lo cito, “un recurso fácil en los tiempos que corren” es revictimizante?

​Yo no recuerdo del podcast de María Jimena Duzán eso. Yo no he sido chabacán ni irresponsable con las afirmaciones. Nunca he negado la violencia sexual ni el abuso ni el acoso. Estoy diciendo que, por lo menos el concepto que hay detrás de estas frases, que no sé qué tan fuera de contexto hayan sonado, es que no creo que baste que una mujer diga un algo para hacer la condena. Creo en el debido proceso, creo en la presunción de inocencia.



Estamos frente a una idea muy de McCarthy en los años 40 en los Estados Unidos que cuando querían destruir a alguien le llamaban comunista y lo cancelaban. Hay unas prácticas de cancelación reales, hay unas formas inquisitoriales de comportamiento brutales.



¿Por qué porque yo lo llamo Inquisición? Porque comparte unos códigos, unos iluminados, unos puros, unos superiores morales que, sin tener derecho al debido proceso, son los llamados a decir quién es el bueno y quién es el malo.



¿Va a emprender acciones legales contra la representante Pedraza u otras personas?

Hay un grupo de abogados que me está colaborando. Estamos evaluando las consideraciones y está sobre la mesa la carta de las acciones legales. Tenemos que definir cuál es el alcance y a qué personas. Tengo derecho al buen nombre, pero sé que el daño ya está hecho.

¿Qué hará ahora entonces?

Lo que siempre he hecho: periodismo independiente, seguiré escribiendo y tomando fotos.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA