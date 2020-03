Víctimas del conflicto piden ayudas en medio de coronavirus

En medio de la contigencia por el coronavirus, que tiene desde ahora y hasta el próximo 13 de abril al país en aislamiento preventivo obligatorio, un grupo de víctimas pidieron respuestas del Gobierno pues, según consideran, no han recibido apoyo en medio de esta situación.

“Las personas víctimas del conflicto armado y desplazadas merecen una respuesta inmediata ante la crisis y la emergencia por salubridad que vive el país. Hoy estamos desamparados, no hay ayuda humanitaria, no hay ayuda para el sustento”, expresó Yobany Orozco Valenciano, quien es víctima del conflicto.



Según denunció este ciudadano, no han recibido la atención por parte de la Unidad de Víctimas y agregó que hasta el momento "no es cierto" que estén recibiendo las ayudas.

No obstante, La Unidad de Víctimas anunció en la mañana de este miércoles que adelantará las indemnizaciones administrativas que iban a ser pagadas en mayo y junio y las pagará en abril. La Directora de Prosperidad Social, Susana Correa, estimó que con esta decisión llegarán a 50.100 víctimas.



El objetivo de esta medida es favorecer económicamente a quienes puedan verse afectados en el marco del aislamiento preventivo obligatorio que se inició este miércoles 25 de marzo para contener el contagio de coronavirus en el país, que puede afectar a los sectores más vulnerables de la población.



Igualmente, desde hace algunos días, la Unidad informó en un comunicado que en prevención del Covid-19 está priorizando la atención virtual a las víctimas del conflicto en el país.



Las víctimas pueden utilizar la página web www.unidadvictimas.gov.co, el chat web, la videollamada, la auto consulta telefónica y el chatbot SMS (chat por medio de mensajes de texto al código 87305 desde la página y/o desde cualquier celular).



Adicionalmente, también está la línea nacional 018000 911119 y en Bogotá, 4261111.

Excombatientes

Frente a los excombatientes el Gobierno Nacional aseguró que “no se suspende” el desarrollo de lo pactado, pero sí se tomaron algunas medidas.



“La política de paz con legalidad no se suspende, seguimos trabajando para proteger y reparar a nuestras víctimas, seguimos trabajando en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial”, manifestó el consejero para la Estabilización Emilio Archila.



El alto funcionario manifestó que, para cumplir con el compromiso del Ejecutivo, se programarán reuniones virtuales.



Desde la semana pasada, la Agencia para la Reincorporación y Normalización suspendió las comisiones de servicios y solicitudes de viajes de quienes trabajan en la entidad, excepto los estrictamente necesarios para el cumplimiento de los compromisos institucionales. Por su parte, en todas las sedes del país se mantendrá la atención al usuario en los términos pactados, guardando las medidas de prevención y protección señaladas por el Ministerio de Salud y Protección Social.



De acuerdo con la entidad “acogimos a todos los parámetros definidos por el Gobierno Nacional, y tomamos las medidas necesarias para el bienestar, no solo de la población excombatiente sino para minimizar los riesgos de los ciudadanos en el país, la prioridad hoy es la salud de todos los colombianos”.



POLÍTICA