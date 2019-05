Vicepresidenta responde a comentario despectivo de líder conservador

“No tiene presentación que alguien que ejerza liderazgo social utilice expresiones descalificadoras y denigrantes de la mujer”.



Con esa frase, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez respondió a los comentarios discriminatorios que el director del partido Conservador de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), Guillermo Rivera Millán, hizo sobre el papel de las mujeres en cargos directivos.

En un audio que fue difundido en medios de comunicación se escucha a Rivera quejándose de las mujeres como administradoras. Y agrega: "mire lo del Presidente de la República (Iván Duque) que está encartado con tanta mujer que tiene como ministras y en todos los institutos descentralizados".

Por esto, en una carta enviada al presidente del Partido Conservador, Ómar Yepes Alzate, Ramírez le pide que "se ejerzan acciones frente a las expresiones descalificadoras y denigrantes hacia la mujer" de Rivera.



"Solicito su concurso para que se ejerzan las acciones correspondientes, toda vez que dichas declaraciones contravienen desde todo punto de vista de la Constitución y la Ley y desconocen el debido cuidado y respeto por la igualdad de todos los colombianos y particularmente por el respeto hacia las mujeres”, agrega la vicepresidenta en la carta.

En su respuesta, Ramírez hace énfasis en la importancia de que las mujeres tengan las puertas abiertas para participar activamente en la política. Dice que "no tiene presentación" que Rivera pretenda que sus opiniones "que más parecerían de épocas cavernarias limiten la posibilidad a las mujeres conservadoras a recibir el aval de su partido en ese departamento".



Así mismo señala que la inclusión de mujeres en el alto gobierno "no será suficiente si no se acompaña de procesos de participación política a nivel nacional y sobre todo a nivel territorial, que llegue a todas las colombianas y que les permita a ellas transformar la política en el nivel territorial".



