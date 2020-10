Vicepresidente Marta Lucía Ramírez tiene coronavirus

La vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, anunció que se realizó este jueves la prueba de coronavirus y dio resultado positivo. La funcionaria está dentro de la población de mayor riesgo, pues tiene 66 años de edad.



"Ayer me realicé la prueba de covid-19, ya que tenía previsto viajar a la Cumbre de Gobernadores en Manizales. Informo a los colombianos que el resultado fue positivo. Gracias a Dios, me encuentro en buen estado de salud cumpliendo el aislamiento correspondiente", trinó.



Además, Ramírez señaló que no presenta síntomas y se inició la aplicación del cerco epidemiológico.

Ayer me realicé la prueba de #COVID19, ya que tenía previsto viajar a la Cumbre de Gobernadores en Manizales. Informo a los colombianos que el resultado fue positivo. Gracias a Dios, me encuentro en buen estado de salud cumpliendo el aislamiento correspondiente. — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) October 23, 2020

"En cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Salud, se inició la aplicación de los protocolos establecidos para hacer el cerco epidemiológico", aseguró la vicepresidencia en un comunidado.



La Vicepresidente reiteró su llamado a que "todos los colombianos sigamos cumpliendo las medidas de bioseguridad y podamos continuar con una reactivación segura".



En este mismo sentido, la alta funcionaria puntualizó que "es momento de fortalecer nuestra espiritualidad, de cuidarnos y protegernos. Es una prueba que, sin lugar a dudas, debemos afrontar con humildad y sabiduría, siguiendo las recomendaciones médicas para continuar honrando la promesa de valor que le hice a los colombianos".

Es momento de fortalecer nuestra espiritualidad, de cuidarnos y protegernos. Es una prueba que, sin lugar a dudas, debemos afrontar con humildad y sabiduría, siguiendo las recomendaciones médicas para continuar honrando la promesa de valor que le hice a los colombianos. — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) October 23, 2020

En la mayoría de eventos de la última semana la Vicepresidenta ha participado de forma virtual. No obstante, este jueves estuvo en la sanción de la extensión del PAEF.



Por rutina, el presidente Iván Duque se realizó la prueba de covid-19 este jueves y dio resultado negativo.



En redes sociales le han enviado mensajes anhelando su pronta recuperación: "Deseo pronta recuperación a Martha Lucía Ramírez contagiada de Covid 19", escribió Humberto de la Calle.

Deseo pronta recuperación a Martha Lucía Ramírez contagiada de Covid 19. — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) October 23, 2020

Otros funcionarios que han tenido covid-19

En junio se confirmó que el viceministro del Interior, Daniel Palacios, tuvo coronavirus. En julio, el consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, anunció que tenía coronavirus.



El entonces presidente de la Federación de Departamentos y ahora defensor del Pueblo, Carlos Camargo, fue otro de los funcionarios que también dio positivo



En agosto, el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, también lo anunció.



Asimismo, en octubre el fiscal general, Francisco Barbosa, dio positivo para covid-19.

