‘Una candidatura no es una idea a la que le haya dedicado tiempo’

A pesar del repunte del covid-19 en Colombia y las medidas restrictivas de la movilidad que han sido decretadas en diferentes partes del país, el Gobierno Nacional seguirá acelerando el proceso de reactivación económica.

Así lo aseguró, en diálogo con EL TIEMPO, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien explicó que se invertirán 160 billones de pesos en este proceso.

También se refirió a una eventual candidatura presidencial suya.



Con respecto al covid, tenemos las UCI llenas y los muertos aumentan, pero la gente sigue aglomerándose y todavía se ve a personas sin tapabocas. ¿Qué está pasando?



Lamentablemente estamos en el segundo pico de la pandemia, y aunque reconocemos que la mayoría de colombianos han cumplido las normas de bioseguridad, también es cierto que falta conciencia y mayor responsabilidad por parte de algunos. Hemos recorrido un camino largo y entiendo que estemos cansados, pero no es momento de bajar la guardia, menos aún, cuando ya tenemos una luz de esperanza con la vacuna que el Presidente ha gestionado para aplicar gratuitamente. En contados días, empezaremos a vacunar a las poblaciones más vulnerables, hasta llegar a la meta final.



Desde el Gobierno seguiremos poniendo en marcha las acciones necesarias para frenar el contagio, fortalecer el sistema de salud y responder a las necesidades de salud pública y asistencia social de la población, en un trabajo mancomunado con los gobernantes locales, teniendo en cuenta la necesidad de atender dos objetivos complementarios: proteger vidas y recuperar los empleos de las familias colombianas.



Este será el año de la reactivación, pero el virus parece estar muy fuerte, ¿está en riesgo la reactivación? ¿Las metas previstas se pueden afectar?



La reactivación de la economía no tiene marcha atrás, aunque tenemos claro que la pandemia nos acompañará por un tiempo más. De ahí la exigencia de cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad. No podemos ser tolerantes con actitudes irresponsables que ponen en riesgo la vida y los empleos de las familias colombianas.



Semanalmente, con el presidente Duque hacemos seguimiento a la ejecución de los 440 proyectos incluidos en la agenda de reactivación ‘Compromiso por el futuro de Colombia’ con la inversión de más de 160 billones de pesos que crearán cerca de dos millones de empleos.



Le puede interesar: El 2021, un año de definiciones en la carrera presidencial



Con 86 gremios de la producción trabajamos en la reconfiguración de 22 pactos por el crecimiento de igual número de cadenas de valor que dan cuenta del 60 % del PIB nacional. Para ello, tenemos en marcha 125 acciones priorizadas y/o reconfiguradas para el crecimiento y el empleo de nuestros 22 pactos.



Entre enero y marzo, de la mano de las alcaldías de ocho ciudades capitales pondremos en marcha proyectos piloto para la transición de la informalidad a la formalidad de cerca de 40.000 micronegocios informales, buscando la inserción en el aparato productivo con acciones para el acompañamiento integral, capacitación, financiamiento y asociatividad que incluya también a los vendedores ambulantes y emprendedores de a pie.



Vea también: Piden plan de choque para reactivar economía ante nuevos cierres



Con las recomendaciones de la misión de internacionalización fortaleceremos la estrategia exportadora de la agroindustria, los servicios y la manufactura de Colombia.

Todas estas acciones quedarán delineadas en el Conpes de reactivación económica, que tendremos prontamente con la hoja de ruta para que, en el corto plazo, podamos retomar la senda de desarrollo y crecimiento del 4 % que teníamos al recibir el choque del covid-19 y, en el largo plazo, transitar hacia un crecimiento del 5,5 % sostenible y sostenido, haciendo énfasis en la digitalización, el emprendimiento, el mercado laboral incluyente con las mujeres, y en especial la bioeconomía, como lo determinó nuestra misión de sabios.

La reactivación de la economía no tiene marcha atrás, aunque tenemos claro que la pandemia nos acompañará por un tiempo más. De ahí la exigencia de cumplir los protocolos FACEBOOK

TWITTER

¿Sería partidaria de una nueva cuarentena total en el país?



Ya sabemos que los costos de una cuarentena total son inconmensurables y el peor de ellos es el retroceso en materia de pobreza. La solución no está en quedarnos inermes ante un virus que no va a desaparecer de la noche a la mañana. Desde el Gobierno, nuestra invitación será siempre por proteger la salud de todos y mantener activo el país, la economía y el empleo, con las debidas precauciones. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance por evitarla y debemos promover más pedagogía y sanciones económicas y sociales drásticas a quienes, irresponsablemente, expongan a otros al contagio.



¿En qué va el tema de la reactivación de los informales? ¿Cómo hacer para que la informalidad no ayude a propagar el virus?



En medio de este último año tan difícil que vivimos, encontramos una oportunidad de avanzar hacia el desarrollo con enfoque social. Desde abril pasado, nos pusimos manos a la obra para elaborar una estrategia que nos permitiera darle oxígeno a uno de los sectores más golpeados por la crisis: el 47 % de las personas ocupadas que constituyen la población informal. También empezamos la tarea de unir fuerzas con la academia y el sector privado para tender puentes hacia la formalización, tema al que le he dedicado mucho trabajo.



Como fruto de este trabajo, en diciembre pusimos en marcha dos proyectos piloto para la reactivación de informales en Cúcuta y Popayán, y entre enero y marzo llegará a Barranquilla, Montería, Neiva, Ibagué, Villavicencio, Bucaramanga, Pereira y Cartagena. En esta primera etapa buscamos beneficiar 40.000 micronegocios, de los 925.000 que existen en las urbes priorizadas. Desde la Vicepresidencia articulamos acciones de entidades nacionales y locales, así como las cámaras de comercio, el empresariado y la sociedad civil en torno a la consolidación de oportunidades para la generación de ingresos y formalización de esta población.



Llevaremos los beneficios de la asociatividad a través de la creación de al menos 50 cooperativas de vendedores ambulantes y artesanos, y con el Ministerio de Agricultura buscaremos la vinculación de 200.000 mujeres a emprendimientos rurales mediante asistencia técnica y financiación y a la agricultura por contrato. Como lo he reiterado, la asociatividad es estratégica para que podamos caminar hacia la formalización y generar nuevos empleos, accediendo a mejores precios, posibilidades, comercialización y producción de bienes.



¿Qué ha pasado con el estatuto anticorrupción que radicó en el Congreso y que no ha avanzado? ¿Será que en el Congreso hay gente que le tiene pereza a esa iniciativa?



El ‘Proyecto integral de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción’ ya tiene un excelente ponente, el senador Germán Varón Cotrino. Este articulado es una verdadera alianza por la transparencia y contra la corrupción. En su creación participaron 25 entidades del Estado, todos empujando hacia el mismo lado para cerrarles las puertas a los corruptos. Hemos realizado socializaciones con la sociedad civil y con la academia y se convocó una audiencia pública en el Senado para presentarles el detalle del articulado.



El proyecto de ley, un estatuto de prevención de la corrupción, fue radicado en el Congreso el 27 de octubre con el número 341 y empieza su discusión en esta legislatura. Su trámite en el Congreso es la recta final de una gran iniciativa de interés nacional en la que incluimos muchos temas que antes eran tabú y mantenían una gran opacidad en contratación facilitando la vida a los corruptos. Esperamos no solo un gran apoyo del Congreso, de la ciudadanía y de los medios de comunicación. No veo razones para tenerle pereza, sino muchos motivos para que por fin se les acabe la fiesta a los corruptos. Invito a todos los colombianos a que estén muy pendientes de que los 91 artículos se aprueben, para seguir avanzando en la transparencia y el cuidado de lo público.



Para nadie es un secreto que a usted le gustaría aspirar a la Presidencia. ¿Está pensando en renunciar al cargo?



El único futuro en el que pienso es el presente y cómo salir fortalecidos como sociedad de esta pandemia. Estoy dedicada a trabajar por Colombia desde mi rol como vicepresidenta, acompañando al presidente Iván Duque en este gran compromiso de sacar adelante el programa de gobierno para el cual fuimos elegidos.

Cada día trae su afán y esta no es una idea a la que le haya dedicado tiempo de mis responsabilidades como vicepresidenta.



¿Qué opina de los hechos que hemos presenciado en EE. UU. por causa de la reacción de Trump apoyada por su gobierno?



El manejo de las relaciones exteriores del país le corresponde exclusivamente al Presidente de la República y él jamás expresó ningún apoyo a la candidatura de reelección del presidente Trump, precisamente porque sabe que la relación con Estados Unidos trasciende a las personas y las coyunturas. Es una relación institucional, bipartidista y compartiendo compromisos de largo plazo por las libertades, la institucionalidad y la democracia.



Sobre los hechos de esta semana, opino que la protección a las instituciones democráticas es la única garantía de estabilidad, progreso, el respeto a la dignidad de una nación, a los derechos políticos y ciudadanos de vivir en paz y concordia. Estados Unidos debe seguir siendo faro y referente en materia de solidez institucional y constitucional. Nada ni nadie debe estar por encima de la Constitución y las leyes.



POLÍTICA