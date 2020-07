Por caso ‘Memo Fantasma’, la Vice demanda a periodista

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez decidió llevar ante la justicia al periodista Jerremy McDermott, de InSight Crime, autor de un artículo de profundidad en el que saca a la luz las andanzas criminales de Guillermo León Acevedo Giraldo, alias

‘Memo Fantasma’, quien, según el comunicador, “comenzó su vida en el Cartel de Medellín, financió el sangriento ascenso de paramilitares, y actualmente se da la gran vida en Madrid”.



Lo que dice Marta Lucía Ramírez sobre caso de 'Memo Fantasma'

"La Firma Víctor Mosquera Marín Abogados, informa que, en nombre de la señora

vicepresidente, Marta Lucía Ramírez Blanco, se presentó una denuncia por injuria

agravada en contra de Jeremy McDermott, director Ejecutivo y Cofundador de

InSight Crime, con el único propósito que en la etapa de conciliación o anterior a

ella, el señor Jeremy McDermott corrija la información imprecisa, inexacta y errónea

difundida", informaron en un comunicado de prensa los juristas que defienden a la funcionaria.



El Comité para la Protección de los Periodistas informó que el 2 de junio, la vicepresidenta presentó la demanda por difamación en contra del comunicador a quien acusó de dañar la "integridad moral, buen nombre, dignidad y honor".



McDermott fue notificado por un fiscal el 24 de julio, quien invitó al periodista y a la vicepresidenta a conciliar.



Fiscalía cita a declarar a Álvaro Rincón, esposo de la Vicepresidenta



Desde la oficina de la vicepresidencia se informó que en efecto ella le pidió a su abogado Victor Mosquera que exigiera una rectificación de una información que no es cierta.



"Se solicitó como primera opción al señor Jeremy McDermott, rectificar o aclarar la

información ambigua e inexacta que había difundido en la que afirmaba que la

señora Vicepresidente de Colombia Marta Lucia Ramírez le había informado que

conocía personalmente al señor Guillermo León Acevedo, cuando por el contrario,

esta le manifestó telefónicamente y en su chat privado, de forma inequívoca, que

no conoce ni ha tenido ninguna relación con el señor Acevedo", señalan sus abogados.



Además, señalan que "la referencia a la investigación periodística del señor McDermott no la conoció la señora Vicepresidente, Marta Lucía Ramírez Blanco, por la supuesta cercanía a Acevedo, como afirma él, sino que la recibió de parte del Dr. Juan

Ricardo Ortega, persona reconocida y de alta credibilidad".



Agregan que "ante la negativa del periodista Jeremy McDermott y ante la no rectificación y/o aclaración, Como segunda medida, se optó por presentar un recurso legal con el único fin de que, en la etapa de conciliación, el señor Jeremy McDermott atienda a los argumentos y pruebas y ajuste la información que ha dado a conocer pues constituyen falsas implicaciones y difamación de la señora Marta Lucia Ramírez al vincularla con alguien a quien ella no conoce y con quien no ha tenido ningún tipo

de contacto en ningún momento de su vida".



'No tengo duda de que el empresario Acevedo es Memo Fantasma'

Jeremy McDermott, director de InSight Crime, también aseguró que está verificando nueva información que le ha llegado sobre el empresario Guillermo Acevedo. Foto: Archivo particular

Los abogados ofrecieron retirar la denuncia "siempre y cuando las partes se reúnan previamente, se escuchen y eventualmente, luego de revisar los datos objetivos existentes, puedan realizar un acuerdo directo de aclaración y/o rectificación, sobre la controversia anteriormente expuesta, siendo la FLIP la mediadora".



Y puntualizaron que defienden "al igual que nuestra cliente la libertad de prensa, la libertad de expresión, y el papel de medios y periodistas, pero también creemos en la defensa del buen nombre, honra y reputación de las personas".



Finalmente, los abogados de la vicepresidente señalan que "Marta Lucía Ramírez apoya la investigación que está realizando el señor Jeremy McDermott respecto a cualquier persona presuntamente vinculada al narcotráfico, paramilitarismo o cualquier actividad criminal y si el señor Acevedo tiene vínculos con esas actividades espera que la justicia proceda eficazmente".



Por su parte, el periodista de Insight Crime se mostró bastante sorprendido por la decisión de la vicepresidenta porque en su opinión él no hizo un artículo contra ella sino contra un narcotraficante.



“Esto no es rumor, es periodismo de investigación. La historia no es sobre la vicepresidenta, es sobre un narcotraficante que sigue libre desde hace 30 años", dijo en la mañana de este miércoles a los medios de comunicación.



A extinción de dominio, finca de 'Memo Fantasma'



"Vamos a continuar el trabajo periodístico, vamos a negar rectificar cualquier cosa. Esta ha sido una investigación de muchos años con fuentes verificadas. La investigación tomó varios años y no es sobre ella, es sobre Memo Fantasma", insistió.

En la investigación del periodista, descubrió que una de las maneras de Memo Fantasma de lavar el dinero producto de las actividades era la de invertir en negocios inmobiliarios.



En este camino, llegó “a la empresa que había gestionado el desarrollo y la construcción de Torre 85: Hitos Urbanos Limitada (con número de identificación o NIT: 83012661-5). Los accionistas de Hitos Urbanos eran Marta Lucía Ramírez (la actual vicepresidenta), su esposo Álvaro Rincón y su hija”.



En su informe, el periodista dice que “Rincón todavía dirige Hitos Urbanos y respondió a mis preguntas amablemente. Admitió haber colaborado con Guillermo Acevedo en el desarrollo del proyecto Torre 85”.



“Acabo de trabajar con él en este proyecto. Vino a nuestras oficinas y se presentó como un ganadero que quería incursionar en el sector inmobiliario”, dijo Rincón. “No era socio; él puso las propiedades y a cambio recibió algo de dinero y algunas de las oficinas cuando se terminó el proyecto”.



Gobierno Nacional autoriza la reapertura de iglesias



“Las propiedades, una serie de pequeñas casas, fueron adquiridas por Memo en la misma cuadra a nombre de diferentes personas. Más tarde fueron agrupadas como parte del acuerdo de desarrollo que se convirtió en Torre 85. Encontramos todos los documentos relacionados con el acuerdo, algunos de los cuales fueron enviados por Rincón. Había uno que ponía todos los lotes en un fondo común, un paso normal antes de que comience el desarrollo. En este documento aparecen juntos Memo, su madre, su abuela, la empresa El Ciprés e Hitos Urbanos”, dice.



Para el periodista la justicia debe enfocarse en el castigo a los criminales como el 'Memo Fantasma', al tiempo que auguró que la demanda contra él atenta contra la libertad de expresión.



"Si la vicepresidenta puede amenazar con prisión cada vez que se publica algo; para mí, eso es lo realmente importante de esta demanda. ¿Qué protección tienen los periodistas colombianos a quienes les puede pasar lo mismo que a mí?".



En fuentes del sistema judicial se informó que en caso de ser hallado culpable, el periodista podría pagar una pena de entre 16 y 54 meses de prisión y una multa de varios millones de pesos.



Extensión de la cuarentena: autorizan los autocines en el país

Lea el comunicado completo:

