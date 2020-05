Vicepresidenta se pronuncia sobre llamado de la Fiscalía a su esposo

Álvaro Rincón Muñoz, esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, fue citado para este miércoles por la Fiscalía como un testigo para que entregue información sobre su relación con Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma.

La relación del esposo de la Vicepresidenta con Guillermo León Acevedo se conoció en abril de este año cuando la fundación Insight Crime reveló un informe en el que se habrían dado supuestos negocios para construir un proyecto inmobiliario en terrenos que habrían sido adquiridos por Guillermo León Acevedo.



Tras conocerse el informe, la Vicepresidenta dijo: "Nadie puede venir a ensuciarme con una persona a quien jamás he conocido en mi vida". Afirmó, además, que nunca lo había visto y que no tiene ninguna relación con él; pidió que "se avance en la investigación" para que Acevedo Giraldo responda ante la justicia.



Así mismo, Ramírez le dijo en ese momento a la 'W Radio' que es una mujer íntegra y que trabaja: “Me duele terriblemente que uno no tenga, lamentablemente, las herramientas necesarias para defenderse. No está relacionado conmigo, está relacionado con una firma que hizo un negocio transparente”.

POLÍTICA