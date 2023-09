La vicepresidenta Francia Márquez continúa su visita oficial a África. Se trata de la segunda vez en este año que la segunda del Ejecutivo viaja a ese continente, aunque esta vez lo hizo para participar en la Cumbre Climática en Nairobi que ya finalizó.



Sin embargo, en su agenda también se contempló una visita a Ghana. Allí estará este 6 y 7 de septiembre con el fin de fortalecer las relaciones en el marco de la estrategia África 2022-2026.



Según ha informado la Vicepresidencia, este plan consiste en buscar un acercamiento

"sin precedentes" al continente africano a través de la profundización de las relaciones con las diferentes regiones.Márquez aseguró que esta es la primera vez en los 30 años de relaciones diplomáticas con Ghana que se realizará un encuentro de este nivel con las autoridades y líderes de este país.

Francia Márquez en África.

Este miércoles, por ejemplo, la vicepresidenta se reunió con su homólogo Mahamudu Bawumia y en el encuentro se acordó que Ghana se unirá al grupo de expertos que, según explicó la vicepresidenta, "tendrán la tarea de lograr un acuerdo multilateral del Plan Marshall Global, para la lucha contra el cambio climático".

Francia Márquez en África.

¿En qué consiste el Plan Marshall Global?





La propuesta tiene que ver con la idea de canje de deuda por acción climática que Colombia ha planteado en escenarios internacionales y en visitas de Estado a países como Estados Unidos, Francia o España, entre otros.



El presidente Gustavo Petro, en su visita a Paris de junio pasado, aseguró que para lograr impulsar esa idea, es necesario que "por medio del Fondo Monetario Internacional (FMI) se haga una "gran emisión mundial de derechos especiales de giro” y se destinen a un fondo del clima, para liberar espacios presupuestales en los países y mitigar así la problemática.

El presidente Gustavo Petro con su homólogo francés, Emmanuel Macron.

Esos derechos especiales de giro, aseguró en ese entonces, “pararían a los detentores de la deuda –que son hoy los fondos de pensiones de los países más ricos– y liberaría espacios presupuestales en cada país de la tierra para dedicarlos exclusivamente a mitigación o reparación de la crisis climática”, dijo.



Según Petro, esa estrategia “sería, prácticamente, financiar un plan Marshall contra la crisis climática. Sería un gran paso de la humanidad, el primero para lograr superar este que puede ser el gran problema que puede implicar nuestra extinción”, aseguró desde la capital francesa.



Por lo anterior, Colombia ha buscado aliados estratégicos para conseguir más apoyo a esa iniciativa y la vicepresidenta se ha encargado de esa labor en África.

Francia Márquez en África.

En el marco de su visita a Ghana, otro de los anuncios que se hizo es que el país africano será un miembro observador a la Alianza del Pacífico.



"Colombia y Ghana quieren seguir fortaleciendo sus relaciones bilaterales especialmente en términos comerciales, educativos y deportivos. Además, Ghana será un gran aliado para unirse a la propuesta de Colombia y el presidente @petrogustavo de canje de deuda por acción climática", concluyó la vicepresidenta.

La intervención de la vicepresidenta Francia Márquez en la Cumbre Climática en Nairobi

Francia Márquez en África.

Márquez realizó su intervención este 5 de septiembre y manifestó sentirse honrada de ser la voz de Colombia en ese evento. "África es la voz del planeta y la cuna de la humanidad y me alegra saber que este continente está dando líneas de cómo salvaguardar la casa grande", aseguró.



Por otro lado, volvió a poner sobre la mesa la propuesta del canje de deuda por acción climática.



Aseguró que es necesario "una nueva reforma de la estructura del sistema financiero, no podemos atender esta crisis con las mismas reglas y normas del sistema financiero internacional, que por cierto, tiene una visión colonial". Sobre la propuesta del canje, afirmó que esto implica condiciones especiales y una de ellas es "que hagamos un acuerdo multilateral para trabajar en la transformación del sistema financiero, pero, además, que construyamos juntos un plan de acción urgente. Debemos pasar a la acción porque ya no tenemos tiempo".



Por último, aseguró que se debería hacer lo mismo de la pandemia, es decir, que el Fondo Monetario Internacional emita Derechos Especiales de Giro (DEG) "para que ello contribuya y nos permita a los países de renta media y vulnerables, tener unas condiciones económicas adecuadas para afrontar este desafío".



Aura Saavedra

