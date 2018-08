'Nos fracturamos un hueso, no el cerebro': Marta Lucía Ramírez

Este jueves, la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que anunció que seguirá trabajando pese a la fractura de pelvis que le fue diagnosticada tras una caída.

"Hoy continuamos con nuestro equipo trabajando por Colombia; nos fracturamos un hueso, no el cerebro", dice el trino que está acompañado de una foto en la que se le ve en pijama y sentada con los pies puestos en otra silla. Además está acompañada por ocho personas de su equipo de Vicepresidencia.

El miércoles, Ramírez llegó a la 1:30 de la mañana a urgencias de la Clínica del Country, en Bogotá, luego de haber sufrido una caída al bajarse de su vehículo.



En otro trino, señaló que solo necesita quietud física pero que eso no le impedirá seguir trabajando por el país.



"Cada prueba difícil que nos pone la vida me convence más de que soy muy afortunada. Este accidente se solucionará con unos días de quietud física que en todo caso no me impedirán seguir trabajando y cumpliendo mis obligaciones con el país".



y agradeció los mensajes de afecto de los colombianos.

La Clínica afirmó en un comunicado que el cuerpo médico de esa institución confía en una pronta recuperación de la Vicepresidenta.



