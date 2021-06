Vicepresidenta defiende a Duque tras críticas de exministro de Uribe

Horas después de que Fernando Londoño Hoyos, exministro del Interior y Justicia de Colombia entre los años 2002-2004 durante la primera administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, pidió la renuncia del presidente Iván Duque en caso de que no logre los desbloqueos, en especial el del puerto de Buenaventura, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez salió en defensa del mandatario.



(En contexto: Por bloqueos, un exministro de Uribe pide renuncia de Duque)

En su editorial del espacio La Hora de la Verdad, Londoño sentenció: “Señor presidente, si usted no tiene coraje suficiente, si usted no es capaz de disponer de la fuerza legítima del Estado para desbloquear el Puerto de Buenaventura (...), no le queda más remedio que renunciar”.



(En otras noticias: Pese a los reparos, rebaja del Soat está a punto de ser ley)

Fernando Londoño habla sobre Iván Duque

Tras ello, la Vicepresidenta y Canciller Marta Lucía Ramírez le dijo que "este es un momento en el que Colombia demanda unidad".



"Dr Londoño, este es un momento en el que Colombia demanda unidad. No hace bien a la democracia propiciar fricciones. Por el contrario, nos corresponde a todos rodear al Presidente y fortalecer la institucionalidad", trinó la funcionaria.

Trino de Marta Lucía Ramírez

Minutos antes la funcionaria publicó un trino que borró después, en el que le pidió al exministro que no genere “fricciones entre el presidente y su vicepresidenta” de cara a la crisis social que atraviesa Colombia. “Nos corresponde a todos rodearlo (al presidente) y fortalecer la institucionalidad”, agregó.

Trino de Marta Lucía Ramírez

Tanto Ramírez como Londoño fueron parte del gabinete de ministerial del expresidente Uribe. Pues la actual vicepresidenta fungió como Ministra de Defensa entre 2002 y 2003.



(Además: Gobierno pide cese total de bloqueos; comité de paro, desmilitarizar)



