Vicepresidenta retira demanda contra periodista

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez anunció en la tarde de este miércoles que decidió retirar la demanda por injuria que sus abogados venían adelantando contra el periodista británico y residente en Colombia Jeremy McDermott, de InSight Crime.

El comunicador es el autor de un artículo de profundidad en el que saca a la luz las andanzas criminales de Guillermo León Acevedo Giraldo, alias Memo Fantasma, quien, según el comunicador, “comenzó su vida en el cartel de Medellín, financió el sangriento ascenso de paramilitares y actualmente se da la gran vida en Madrid”.



"El caso de @jerrymcdermott me puso en una encrucijada y la defensa a mi buen nombre prevaleció. Hoy considero el caso superado y retiraré la denuncia penal. La libertad de prensa y la defensa del honor son derechos inalienables y baluarte de la democracia".



La decisión de la vicepresidenta, sin embargo, se da después de que el periodista reiterara cada una de sus denuncias.



En efecto, en entrevista con EL TIEMPO, el periodista se sostuvo en sus afirmaciones y dijo que está "probada" la relación de la vicepresidenta con Acevedo.



Esta es la entrevista de Mcdermott con este diario:



¿Cómo recibe usted la denuncia por injuria agravada presentada en su contra por la vicepresidenta?



Estoy sorprendido y confundido. Nunca hemos dicho que la Vicepresidenta ha hecho algo criminal. Hemos estado en contacto con ella antes y después de la publicación, y entrevistamos a ella y su esposo Álvaro Rincón antes de publicar. La investigación es sobre 'Memo Fantasma', un narcotraficante y paramilitar. Uno pensaría que a ella le interesaría ver un criminal expuesto públicamente para responder ante la justicia.



La vicepresidente dice que le ha insistido que no conoce ni ha tenido ninguna relación con el señor



Guillermo León Acevedo y que usted afirma lo contrario. ¿Qué responde?



La relación comercial entre Acevedo e Hitos Urbanos está probada. MLR fue accionista de Hitos Urbanos, su esposo el gerente, y la construcción de Torre 85 fue, en su día, uno de los proyectos más grandes de Hitos Urbanos. Nunca hemos dicho que ella conoció personalmente a Acevedo. Es en el interés público publicar esta información y la VP debe explicar a la opinión público sobre el caso.







Dicen los abogados de la vicepresidenta que ella se enteró de los supuestos vínculos con Acevedo no por usted sino por Juan Ricardo Ortega. ¿Cuál es su versión?



No tengo versión. La única cosa que publicamos, y yo he dicho, es que la VP me llamo horas después que confronté a Memo Fantasma en Madrid.



Dice la vicepresidenta que, pese a esto, usted se niega a aclarar la información imprecisa divulgada por usted. ¿Cuál es su versión?



No hay ningunas mentiras, ni afirmaciones falsas en nuestra investigación. La publicación fue el resultado de dos años de investigación con cientos de fuentes. Todo verificado. Y la Fiscalia ha confirmado, Acevedo si es Memo Fantasma, un paramilitar y narcotraficante. ¿Qué hay para aclarar?



¿La protagonista de esta historia que usted divulgó es la vicepresidenta o el Memo Fantasma?



Memo Fantasma.



¿Quién, según lo que usted reportó, es el Memo Fantasma?



Memo Fantasma es un narcotraficante y paramilitar. El financio uno de los bloques más grandes y sanguinarios de las AUC, que mato a miles de colombianos. Ahora él vive tranquilo en Madrid con su fortuna, sin responder a la justicia colombiana, sin responder a la verdad, y sin responder a las víctimas.



¿Jurídicamente que va a hacer usted ante la demanda?



Voy a defender nuestra investigación y el derecho de periodismo de investigar el poder y funcionarios como la VP. No es aceptable que la VP de Colombia usa un proceso penal para presionar a periodistas.