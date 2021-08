'Cuando una mujer gana un ingreso no se va de parranda': Vicepresidenta

En medio del Congreso Camacol 2021, que aborda temas como la reactivación económica, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez se refirió este miércoles a las mujeres y a su importante rol en la reactivación y en la economía del país.



Allí advirtió que las mujeres administran mejor el dinero que reciben y no lo gastan “en parranda con los amigos”.



"Cuando una mujer gana un ingreso no se va de parranda con sus amigos, no se va a tomar unos tragos, todo eso lo invierte en la familia, los hijos, mejor educación y en mayores ahorros para la familia. Es el progreso de una familia y es el progreso de la sociedad”, afirmó.



Seguidamente aclaró que con ese comentario no quiso decir que todos los hombres gasten mal la plata, “pero sin duda hay una tendencia a la mujer a utilizar todos sus recursos en el bienestar de la familia”.



Sus declaraciones las dio al pronunciarse sobre un estudio de ONU Mujeres y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, que indica que las mujeres en Colombia tienen una probabilidad casi tres veces mayor de no tener ingresos propios que los hombres.



Ramírez también destacó el artículo publicado en EL TIEMPO, que revela que las mujeres son más y ganan mejor que los hombres en el sector asegurador.



"No se trata de que por ser mujeres ganen más, sino que el sector asegurador valora las habilidades y competencias de ellas. ¡Ojalá todos los sectores sigan el ejemplo!", sentenció.



Seis de cada 10 trabajadores de esta industria pertenecen al género femenino, señala el estudio de la agencia de seguros Proyectat, que también indica que el promedio de los ingresos de las mujeres es mayor que el de los hombres, sobre todo, en los rangos salariales bajos y medios.



