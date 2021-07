‘Protestas dejaron 15.000 muertos por covid-19’: Viceministro de Salud

Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud, señaló que las manifestaciones y aglomeraciones causadas por el paro nacional habrían provocado la muerte, por covid-19, de 15.000 colombianos. El funcionario dijo, en declaraciones entregadas a Blu Radio, que las jornadas extendieron el pico.

"Las actividades, los paros, las movilizaciones, la imposibilidad en estos periodos de tomar medidas generaron un nuevo pico (...) y ese cuarto pico se extendió por cuarenta días, y esos cuarenta días le significaron, adicional a las proyecciones ,15.000 pérdidas de vida", expresó Moscoso en Blu Radio.



Y continuó: "Cosas que no son parte de una vida social rutinaria, no hacen parte ni de la Semana Santa, ni de las actividades regulares que los colombianos simplemente hicimos. Cuando teníamos una circulación viral tan amplia, era ilógico tener esas interacciones y estamos viendo las consecuencias".



A partir de la mitad de marzo de este año, los números de muertos y casos empezaron a aumentar otra vez. Finalizando abril, ya se superaban los récords de muertes y contagios de las dos olas de contagio anteriores.



Durante prácticamente todo junio, se confirmaron más de 20 mil nuevos casos de covid-19 en cada jornada. Sin embargo, desde el 11 de julio no se ha superado esa cifra ningún día. Este viernes 30 de julio, por ejemplo, se reportaron 9.462 casos nuevos.



Esos datos contrastan con los más de 32 mil casos que se contabilizaron cada día entre el 24 de junio y el 27 de junio, por ejemplo. Hasta la fecha, el día en que más casos nuevos ha reportado el Ministerio de Salud es el 26 de junio de 2021, con un total de 33.493.



Este viernes, además, se reportaron 306 fallecimientos más por el virus. En total los fallecimientos en Colombia ascienden a 120.432.



