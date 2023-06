Rosa Emilia ha visitado las instalaciones de Medicina Legal cuatro veces, en el último semestre. Casi que una por mes. El motivo: las golpizas de su compañero sentimental, “mi horrible marido”, como le dice ella, a quien está sometida y atada por muchas razones, entre las que está la falta de autosostenibilidad económica.

Pero también la gobiernan el miedo, la naturalización de la violencia, el machismo, la vergüenza y la impunidad. En dos oportunidades se atrevió a denunciarlo en una comisaría de familia, pero fue fallido su pedido de auxilio porque le enviaron la boleta de citación a su victimario, con ella misma.



Rosa Emilia, una secretaria con apenas 32 años y tres hijos, es una de las 2.000 mujeres que el Instituto Colombiano de Medicina Legal tiene identificadas en riesgo inminente de posible feminicidio.



Ella es una cifra, como las otras cifras de violencia intrafamiliar, o abuso sexual, violencia sicológica y física, explotación sexual o trata de personas. Cifras que tienen un nombre, un rostro y un terrible drama encima.

Por estas víctimas, que durante décadas han estado en el último renglón de prioridades de los planes de gobierno, de todos los gobiernos, se realizó el pasado 6 de junio, en Medellín, el consejo nacional de seguridad, derivado de la declaratoria de emergencia por la exacerbada violencia de género.



El Plan Nacional de Desarrollo incluyó la declaración de emergencia, que se puso en marcha hace dos semanas y que pretende activar planes urgentes de acción para contrarrestar los feminicidios, las violaciones y las otras violencias basadas en género.

Y, no obstante los compromisos que anunció el presidente Gustavo Petro, quien lideró el consejo de seguridad, las soluciones no se ven tan rápidas y efectivas como lo reclama el país.

Radiografía desoladora

Si Rosa Emilia volviera a ser agredida por su pareja, lo que es probable, pese a lo crudo que suena, las rutas de atención que existen no le darán mayores alternativas, más allá de confinarse en una casa refugio y dejar su trabajo y su vida, sin la posibilidad de sustento económico, porque hoy no existen mecanismos de blindaje que incluyan lo social, judicial, sicológico y de sostenibilidad, pese a que la ley lo ordena.



Las seis organizaciones de mujeres y colectivos que fueron invitadas a la reunión expusieron informes y datos sobre lo que está ocurriendo hoy en Colombia. Fue en ese momento cuando se reveló la principal dificultad: la inexistencia de cifras claras sobre la problemática.



El ministro de Defensa, Iván Velásquez, señaló que los casos de feminicidio, atenciones médico-legales y consultas por abuso sexual disminuyeron en comparación con el mismo periodo de tiempo del 2022.



Sin embargo, los registros de las organizaciones son distantes por completo de este planteamiento.

La Fundación Feminicidios Colombia, que maneja cifras basadas en acompañamiento jurídico de víctimas, tiene una data muy distinta a la de la Policía, que aún clasifica en ‘feminicidios’ delitos de crimen común, como ajuste de cuentas, enfrentamientos delincuenciales o hurtos callejeros.



Así mismo, los datos de la Fiscalía son muy distantes de los que reposan en la Consejería para la Equidad de la Mujer, y las alertas de la Defensoría del Pueblo, que alarman por completo. Cada uno de ellos, documentados por funcionarios en terreno, con identificación de víctimas y relatos que corroboran la denuncia.



Al unísono, y en cabeza de la Corporación Sisma Mujer, su directora, Linda Cabrera, señaló que la unificación de cifras es fundamental para poder encontrar un diagnóstico cercano a lo que realmente está ocurriendo. “Es la única forma de abordar la problemática dándole una solución real”, agregó.



Por su parte, las organizaciones de la comunidad LGTBIQ+ hablaron de la estigmatización que afrontan y que las está llevando a una persecución desmedida, no solo por algunos integrantes de la Fuerza Pública, sino también por personas homófobas que las han violentado y, en algunas circunstancias, les han quitado la vida a personas de su comunidad.

Los casos más sensibles se encuentran en la frontera con Venezuela, en Norte de Santander, donde hay una alta población desplazada del país vecino. “Según varios estudios, la expectativa de vida para una mujer trans en América Latina es de 35 años. Eso quiere decir que estamos prácticamente expuestas a la pena de muerte”, agregó otra de las lideresas.

Autosostenibilidad: una falencia más

Pero la alarma va más allá de l crimen contra las mujeres, los golpes o la violación. La ausencia de programas y proyectos de autonomía siguen marcando la diferencia y abriendo el abismo de desigualdad.



La vicepresidenta Francia Márquez resaltó la necesidad de una ruta que marque la autonomía económica y se tumbe el precepto que “por ser mujer tiene que depender de alguien”, o de lo contrario no habrá oportunidades.

Por eso, recalcó que se debe llegar a acuerdos urgentes con el Ministerio de Agricultura para darles acceso a la tierra a las mujeres que actualmente desarrollan proyectos en región. Así mismo, resaltó la necesidad concretar oportunidades con la SAE para la recuperación de predios disponibles, que lleguen a manos de las organizaciones de mujeres que adelantan trabajo con comunidades afectadas por el conflicto armado. Y algo, también urgente: darle un giro al turismo.



“El turismo comunitario y social para la sostenibilidad es una salida necesaria para mejorar la situación de las mujeres”, agregó la Vicepresidenta.



Pero las acciones también son llamados que, en este caso, Francia Márquez extendió a todos los sectores. “Hay que deconstruir las prácticas machistas que siguen haciendo presencia en todos los sectores, incluidas las que subsisten en el interior del propio gobierno (...) y es necesario que dejen de generarse violencias desde el propio feminismo; prácticas que estigmatizan a otras mujeres”.

En ese mismo sentido, la consejera para la Equidad de la Mujer, Clemencia Carabalí, planteó ocho líneas de acción, y de realización inmediata, para enfrentar la declaratoria de emergencia.



Por un lado, argumentó la inminencia de que las entidades públicas destinen recursos y planes de acción para combatir las violencias basadas en género, así como el diseño de acciones pedagógicas contra el machismo y que sean de distribución nacional.



En tercer lugar, y en concordancia con la Vicepresidenta, urgió programas y proyectos de autonomía para las mujeres. Al mismo tiempo, pidió compromisos desde las cabezas de los diferentes sectores para que pongan en marcha acciones de transformación en igualdad y equidad. La quinta linea está enfocada hacia la Fiscalía General de la Nación, para que asuma un trabajo de investigación basado en género y con enfoque de género.



Sobre las rutas de prevención y acción, pidió, como lo hicieron todas las organizaciones presentes, que se complementen y tengan una línea única de aplicación.

Y el llamado a la Procuraduría General es a que investigue y sancione a los funcionarios públicos que omiten sus deberes y no actúan con diligencia para atender la violencia basada en género.



Pero, tal vez, la entidad que mostró una radiografía más cercana a lo que se vive actualmente fue la Defensoría del Pueblo. Su informe llegó a concluir que la falta de calificación de delitos como el feminicidio termina siendo un detonante en la prevención y acción; y que más allá de este crimen, la trata de personas no se está enfocando como un delito ajeno, lo que lo invisibiliza.

Colombia atraviesa una de las peores crisis en el tema. El vicedefensor, Luis Andrés Fajardo, denunció que el país hoy está entre las primeras 10 naciones del mundo donde más se atenta contra las libertades de las personas a través de la trata y la explotación sexual. Problemática también denunciada por la campaña No Es Hora De Callar, que señaló directamente al grupo armado ‘clan del Golfo’ como el responsable del crimen transnacional que alberga hoy Colombia, con epicentros en Medellín, Pereira y Cartagena.

Una solución: El viceministerio de la Mujer

Tras escuchar los diferentes informes y planteamientos, el presidente Gustavo Petro habló de lo que pondrá en marcha y anunció la creación de un ente que, espera, empiece a concretar las soluciones: el Viceministerio de la Mujer.



“La pregunta es ¿servirá? Y aquí es donde se debe ver la curva de aprendizaje (...). Por eso es importante abandonar el tema de los indicadores marginales. Se ha vuelto costumbre la línea base y todo eso, al final, no sirve para nada. Es un poco de plata botada”, señaló el Presidente, e insistió en que es un reto que toca asumir.



Petro fue enfático en que su creación requiere papeleo, planta de personal, capacidad y presupuesto, pero es una realidad y tiene que mostrar qué tan efectivo es. Estará adscrito al Ministerio de la Igualdad, tendrá el lineamiento de la vicepresidenta Francia Márquez y se basará en una hoja de ruta marcada por las organizaciones y movimientos de mujeres.



“Esto amerita que se gobierne con los movimientos sociales. El movimiento femenino en las veredas, municipios, barrios, universidades y que viene creciendo en todo el mundo, y que es una realidad imparable, debe ayudarnos a gobernar usando la institucionalidad que ahora se llama Viceministerio de la Mujer”, ratificó.

Ante el tema de las cifras, y la data de los diferentes delitos, el Presidente dijo que el impacto del indicador es el que debe contar y no la percepción de las cifras en sí misma.



“El impacto es el que importa, es decir que nos señalé que sí hay más igualdad en la sociedad. Si no hay datos confiables, es difícil saber si una política pública es eficaz o no”, agregó, recordando que en su administración en la Alcaldía de Bogotá, una de las experiencias negativas fue la línea de acción que quiso crear para las personas en situación de trabajo sexual. Sin embargo, fueron los integrantes de las juntas administradoras locales, constituidas en su mayoría por hombres, quienes votaron en contra.



El primer mandatario planteó que se deben mostrar resultados desde este viceministerio, porque en 10 años la gente se preguntará si realmente impactó o no, o si siguió siendo una medida marginal.



Por último, pidió que se creara un grupo de trabajo que revise el pénsum de los colegios para saber cómo se está educando a los niños y niñas en valores. Y, sobre el sistema judicial, recalcó que debe tener una mirada femenina que lleve a concluir qué es lo que se busca en seguridad, sanción, prevención y castigo a los victimarios, es decir, en justicia.

JINETH BEDOYA LIMA

Editora de género de EL TIEMPO

En Twitter: @JBedoyaLima