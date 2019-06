‘Hay una campaña internacional contra el presidente Duque’: Canciller

El canciller Carlos Holmes Trujillo se refirió en la mañana de este lunes a los cuestionamientos que se le han hecho desde algunos sectores al presidente Iván Duque por sus viajes al exterior.

“Lo que hay es una campaña internacional contra el presidente Duque y esas campañas internacionales fundamentadas en la calumnia solamente se enfrentan con los hechos y esos lo que está haciendo el gobierno”, dijo el Canciller.



Agregó que “esos hechos son los que reflejan la verdad y con una acción cada vez más dinámica en desarrollo de una diplomacia amplia que tiene que ver con la diplomacia presidencial, con la diplomacia de la Cancillería, con diplomacia fitosanitaria, con diplomacia económica”.



Trujillo consideró que las salidas del jefe de Estado “han sido criticadas con gran injusticia porque esos viajes son fundamentales para el país”.

Dijo que la diplomacia presidencial es una de las más importantes manifestaciones de la política exterior de los países en la actualidad pues generan una acción exterior más dinámica y sus resultados positivos se muestran siempre en la agilización de las decisiones, en la movilización de la voluntad política de los Estados y en la facilitación de nuevos elementos de cooperación y de acción conjunta.



Pero no se quedó solamente en destacar la importancia de lo que llamó la diplomacia presidencial, sino que destacó lo que ha hecho el Presidente en el país.



Dijo que el mandatario termina hoy de visitar los 32 departamentos, que ha realizado 33 talleres comunitarios, ha realizado 46 consejos de seguridad. “Es decir el Presidente lo que viene es actuando como tiene que hacerlo, atendiendo los asuntos nacionales y también atendiendo los asuntos internacionales”.

Los viajes que ha hecho el Presidente

Este es el reporte de la Cancillería sobre los viajes internacionales del presidente Duque.



1.- Paraguay 15 de agosto de 2018. Posesión de Mario Abdo Benítez, en Asunción.



2.- Panamá, 10 de septiembre de 2018. Visita oficial con el fin de fortalecer relaciones bilaterales.



3.- Nueva York, EEUU del 22 al 27 de septiembre de 2018. Encuentro #73 de la Asamblea General de Naciones Unidas. La agenda del Presidente Duque inició el domingo con el primer taller ‘Construyendo País – colombianos en el Exterior.



4.- Europa del 20 de octubre con regreso el 25 de octubre de 2018 a Colombia. Reuniones con el Papa Francisco, la Unión Europea y el Presidente de Francia, Emmanuel Macron. Tema principal: ayuda ante la crisis migratoria ocasionada por la situación venezolana.



5.- Francia del 10 al 13 de noviembre de 2018. Participación Foro de París por la Paz, OCDE, a la UNESCO.



6.- México del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2018. Posesión de presidente Mexicano Andrés Manuel López Obrador en Ciudad de México.



7.- Ecuador, 4 de diciembre de 2018. Reunión con el Mandatario ecuatoriano, Lenin Moreno, y participación en el VII Gabinete Binacional Colombia - Ecuador y visita oficial en Quito.



8.- Foro Económico Mundial en Davos – Suiza del 22 al 27 de enero de 2019.

Durante el encuentro con los directivos del Foro de Davos y el Alcalde de Medellín, se lanzó el primer Centro de la Cuarta Revolución Industrial para América Latina, que tendrá sede en Medellín.



9.- Panamá el 27 de enero de 2019. Cierre Jornada Mundial de la Juventud en Ciudad de Panamá y reunión con el Presidente de Panamá para impulsar el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.



10.- Estados Unidos del 13 al 17 de febrero de 2019. Visita oficial de trabajo a EE.UU., y reunión con el Presidente Donald Trump, con el fin de fortalecer las relaciones bilaterales en Washington



11.- Panamá viaje el 17 de marzo de 2019.



12.- Santiago de Chile del 20 al 22 de marzo de 2019. Visita oficial a Chile, reunión con empresarios, y reunión presidencial del Diálogo para la Coordinación y Colaboración en América del Sur, un mecanismo de integración de la región.



13.- San Francisco y Seattle del 7 al 10 de mayo de 2019. Agenda empresarial en EEUU para atraer inversión de las principales empresas mundiales de tecnología en desarrollo de Colombia.



14.- Perú, 27 de mayo de 2019. XIX Consejo Presidencial Andino en Lima, visita de Estado a Perú y encuentro con empresarios.



15. El Salvador del 31 de mayo al 1 de junio de 2019. Posesión del Mandatario de El Salvador para estrechar relaciones diplomáticas y comerciales.



16. Argentina del 9 al 10 de junio de 2019. Visita oficial, encuentro con empresarios argentinos.89



17. Europa desde el lunes 17 de junio al 24 de junio de 2019. Visita de trabajo al Reino Unido, Francia y Suiza.

El Viaje a Europa

Este es el balance que entregó la Cancillería, día a día, sobre el viaje que acaba de terminar el presidente Duque a tres países de Europa:

Lunes 17 de junio

• Durante la conferencia en el Centro de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos Canning House, el Jefe de Estado subrayó que para construir una paz duradera es necesario acabar con los cultivos de coca. Agregó que en los últimos cinco años el país pasó de menos de 60.000 hectáreas a más de 200 mil y, por eso, en lo que va de su Gobierno se han erradicado más de 60.000 hectáreas, destruido 4.000 laboratorios y extraditado a más de 116 traficantes.



• Tras su encuentro con la Primera Ministra del Reino Unido, Theresa May, se confirmó que el actual flujo comercial entre los dos países no se verá afectado, a pesar del proceso que adelanta el Gobierno británico para salir de la Unión Europea.



• También se definió una agenda de cooperación hacia Colombia en materia ambiental, protección de la biodiversidad y ecoturismo, al igual que en mitigación y adaptación al cambio climático.



• En su visita al Instituto Francis Crick, esta entidad se comprometió a seguir apoyando a Colombia en la investigación científica. En este evento, el Reino Unido anunció recursos de cooperación para investigación científica en Colombia por el orden de 3,5 millones de libras esterlinas (alrededor de 14 mil millones de pesos).



• En el Taller Construyendo País que realizó en la London Southbank University con colombianos residentes en el Reino Unido, el Mandatario se comprometió a trabajar en el mejoramiento de los trámites consulares y agilizar aspectos como la apostilla y la homologación de títulos profesionales.

Martes 18 de junio

• En su segundo día de agenda en Londres, el Presidente Duque asistió a la apertura del Colombia InsideOut 2019, donde se dirigió a cerca de 400 empresarios de diferentes áreas del sector productivo británico, con quienes se han adelantado más de 70 reuniones, explicando las ventajas de invertir en Colombia.



• Los invitó a ver a Colombia como un país que tiene estabilidad política y legal, y un espíritu empresarial claro y determinado.



• Explicó el impulso que Colombia le está dando a las industrias creativas en el marco de la Economía Naranja y resaltó que, con el plan de Reactivación Económica, el Gobierno Nacional promueve el emprendimiento, la inversión, la productividad y la formalización empresarial en el país.



• Durante la visita a la aceleradora Fintech Rise Barclays habló de las industrias creativas y la necesidad del intercambio de experiencias del Reino Unido y Colombia para que la Economía Naranja sea motor de desarrollo del país.



• En la University of the Arts London (UAL), el Consejo Británico anunció la asignación de cerca de un millón de libras esterlinas que se concretarán en el otorgamiento de 15 becas de cooperación en industrias creativas, para que jóvenes colombianos puedan estudiar en la UAL. Las becas Incluirán capacitación

para formuladores de políticas, profesionales, empresarios creativos y jóvenes, con el fin de que desarrollen habilidades para moldear y fortalecer la economía creativa de Colombia.



• En su reunión con el Príncipe Carlos, de Gales, le compartió su percepción sobre el cambio climático, deforestación, industrias creativas, comunidades indígenas y el aumento de uso de energías renovables.



• Ese mismo día se selló una importante alianza entre Colombia y el Reino Unido, con la firma de un nuevo acuerdo para luchar contra el cambio climático y proteger los ecosistemas, el cual contempla el aporte de 8,5 millones de libras esterlinas (cerca de 35 mil millones de pesos), por parte del Reino Unido al país.



• De los 8,5 millones de libras, 3,5 millones se destinarán a la protección de los ecosistemas de Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo, con más de 30 mil especies de plantas y líquenes.



• Los 5 millones de libras adicionales se destinarán a convertir el sector financiero de Colombia en una industria verde, compartiendo la experiencia de la City de Londres (área central de la capital británica), e introduciendo vehículos de bajas emisiones en las principales ciudades de Colombia.



• Como parte de su objetivo de informar sobre las fortalezas de Colombia se reunió con el Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Británico, así con otros miembros del gobierno británico, como Sir Alan Duncan, Ministro de las Américas del Reino Unido.

Miércoles 19 de junio

• En la reunión con António Vitorino, Director General de la Organización Internacional para las Migraciones, solicitó el respaldo internacional para enfrentar el desafío migratorio en Colombia. Señaló que es necesario atender este fenómeno, principalmente en el aspecto humanitario.



• En su intervención ante el pleno de la Organización Internacional del Trabajo ratificó el compromiso de Colombia para adoptar las mejores prácticas de empleo en el país pensando en que la calidad del empleo vaya acompañada del ahorro para la protección de la vejez y la mayor cobertura en la seguridad social.



• Se solidarizó con la necesidad de erradicar definitivamente el trabajo infantil, con la urgencia de dignificar el mercado laboral y con la eliminación del trabajo forzado.



• Resaltó su asistencia a la Mesa de Concertación Laboral (por primera vez un Presidente del país asiste a este organismo) y el haber logrado el aumento real del salario mínimo más alto en 25 años, así como el aumento del subsidio del transporte más alto en 14 años, entre muchos más.



• En su reunión con el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, se acordó el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en comercio, medio ambiente, seguridad y crisis migratoria.



• En cuanto a la agenda de desarrollo empresarial, Macron se comprometió a apoyar el desarrollo de la plataforma C Emprende, que es la incubadora integral de emprendimiento en Colombia, al igual que el desarrollo de las energías renovables en Colombia.



• Francia también anunció que quiere participar en la atención de problemáticas específicas en la zona de frontera, a propósito de la crisis migratoria y en cooperación en inteligencia en la lucha contra los cultivos ilícitos.



• Con la Ministra de Defensa de Francia, Florence Parly, se acordó un trabajo conjunto contra el narcotráfico y la cooperación en seguridad digital para combatir el crimen transnacional.

Jueves 20 de junio

• Con el gobierno francés también se firmó un acuerdo histórico para la cooperación en materia de protección del medioambiente y de los recursos naturales, el cual se enfocará en la implementación del Acuerdo de París y el marco global post 2020 para la biodiversidad, la calidad del aire y la resiliencia urbana, para lo cual se avanzará en la integración de un grupo de trabajo entre los dos países.



• La alianza fue suscrita por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Ricardo Lozano, y el Ministro de Transición Ecológica y Solidaria de Francia, François Henri Goullet de Rugy.



• En el encuentro que sostuvo con Richard Ferrant, Presidente de la Asamblea Nacional de Francia, el Presidente Duque dialogó sobre la implementación de la paz con legalidad, cooperación en medio ambiente y la atención a la crisis migratoria generada por Venezuela.



• Luego de aterrizar en Berna, se reunió con el Presidente de Suiza, Ueli Maurer, con quien abordó temas de la relación bilateral, entre ellos el fortalecimiento de los vínculos comerciales y de inversión, y el impacto de la migración venezolana en la región, el apoyo humanitario a los hermanos venezolanos. También, sobre el mayor acceso de Suiza a inversión en infraestructura y la consolidación de negocios con productos agrícolas.



• Al hacer un balance de su encuentro con el Presidente de Suiza, el Jefe de Estado afirmó que “hay motivación del Gobierno suizo” para buscar más recursos con destino a los programas de desminado humanitario en el país y que también existe gran interés de trabajar en el proceso de reincorporación, particularmente en los proyectos productivos.



• El Presidente atendió, así mismo, la invitación de medios internacionales como The Times, The Guardian, EuropaPress, Euronews y L’Express.



• Al cierre de la jornada, el Jefe de Estado sostuvo un encuentro con parlamentarios suizos, quienes le expresaron su interés en apoyar al país en la crisis migratoria que enfrenta por cuenta de la dictadura que vive Venezuela. Para tal efecto, se comprometieron a conformar un grupo de trabajo.



• También se reunió con los miembros de la Swiss National Science Foundation (el equivalente de Colciencias en Suiza), quienes le manifestaron su interés en fortalecer y ampliar los lazos económicos y de cooperación en sectores como turismo, agricultura, empresas tecnológicas e investigación.

Viernes 21 de junio

• En el marco del Festival de Creatividad de Cannes, el más importante del mundo en este sector, el Presidente se reunió con más de 40 creativos de Colombia y del mundo, a quienes les reiteró el propósito de su Gobierno de impulsar la economía del talento, como elemento transformador del país y motor de la economía.



• En el Festival de Creatividad en Cannes, durante el conversatorio ‘The Orange Economy: How ideas are the new oil’, el Mandatario expuso su agenda de Economía Naranja y los incentivos del Gobierno para las industrias creativas. Sostuvo que Colombia, en este momento, puede convertirse en el gran poder de cultura y creatividad en Latinoamérica y reiteró, así mismo, que su idea es convertir a Colombia en el Silicon Valley de la industria creativa en el mundo occidental.

• En Antibes visitó Sophia Antípolis, polo de desarrollo de inteligencia artificial en Europa. Un punto de intercambio de ideas entre investigadores, profesores e industriales que cuenta con más de 2.000 empresas y es referencia mundial en innovación.

Presidente Duque, atento a Colombia

• El martes se pronunció sobre la importancia para el Gobierno de acudir a la aspersión como una de las herramientas para combatir los cultivos ilícitos. Recordó que la aspersión es una herramienta necesaria para salvaguardar la vida de los erradicadores y acceder a territorios difíciles.



• El miércoles, en Ginebra, anunció que frente a la gravedad de la crisis causada por los taponamientos en la vía al Llano convocará el Consejo de Ministros el próximo martes en Villavicencio, con el fin de tomar decisiones de fondo que mitiguen el impacto sobre la población en esta región.



• También expresó su rechazo frente al asesinato de excombatientes de las Farc, pidió a la Fuerza Pública encontrar a los culpables e instruyó al Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, a reforzar las medidas de protección.



• Igualmente, solicitó a una delegación del Gobierno, con acompañamiento del Consejero de Derechos Humanos e integrantes de la Fuerza Pública, adelantar un consejo de seguridad por el asesinato de María del Pilar Hurtado Montaño en Tierralta, Córdoba, en el que se tomaran las medidas inmediatas para encontrar a los responsables.



• Atento a los últimos acontecimientos ocurridos en el Congreso colombiano, el Jefe de Estado indicó que la lucha contra la corrupción es una tarea de todos los días y que el Gobierno la seguirá enfrentando sin tregua. Por eso, anunció que el próximo 20 de julio –cuando se inicie un nuevo periodo legislativo- radicará, con mensaje de urgencia, un nuevo proyecto para enfrentar este fenómeno, con medidas como eliminación del beneficio de casa por cárcel, rápidos mecanismos de extinción de dominio y mejores instrumentos para la delación.



• Agregó que es necesario seguir fortaleciendo los organismos de control para enfrentar la corrupción.



