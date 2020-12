Los 10 países a los que están viajando los colombianos en vacaciones

Desde el 18 de diciembre empezó la temporada de festividades y desde entonces ha habido un gran flujo de personas ingresando y saliendo del país, no obstante, la cifra no se compara a la de años anteriores cuando no había una pandemia.



Entre el 18 y el 22 de diciembre entraron al país más de 45.000 personas. De estos el 67 por ciento han sido colombianos y provenían de Estados Unidos, Panamá, México, Chile y España.



Adicionalmente, han salido del país, entre el 18 y el 27 de diciembre, más de 34.000 personas, principalmente, hacia Estados Unidos, México, Panamá, Chile, República Dominicana, España, Perú, Ecuador, Brasil y Argentina, según Migración Colombia.



Con esto, esta cartera proyecta que entre el 18 de diciembre y 12 de enero, alrededor de 275.000 personas ingresen al país y 212.000 personas salgan.



Desde octubre hasta este 27 de diciembre de diciembre, según cifras de Migración Colombia, se han dado más de 451.000 entradas al país y más de 396.000 salidas, es decir, ha habido una reactivación en esta época de festividades.



Por otra parte, Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, resaltó el buen comportamiento de los ciudadanos colombianos y las aerolíneas respecto a las medidas de bioseguridad frente a la pandemia de coronavirus.



"Hemos visto un buen comportamiento de la ciudadanía: tapabocas, higiene de manos, distanciamiento, tolerancia, razonabilidad, cumplimiento de las normas. Mayoritariamente el país y los viajeros están cumpliendo", sentenció.

REDACCIÓN POLÍTICA

