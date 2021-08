'No tiene sentido que colombianos vacunados no puedan viajar por el mundo'

Luego de la ampliación de las restricciones de España para los colombianos, que irían hasta el 23 de agosto, el Gobierno de Colombia busca que reconsidere esas restricciones.



Por ello, el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, anunció que sostuvo en las últimas horas una reunión técnica con funcionarios del Ministerio de Salud de Colombia y del Ministerio de Sanidad de España con el fin de explicar, en detalle, los avances epidemiológicos en el territorio nacional.

(Puede leer: La equivocada defensa de Petro a Gustavo Bolívar)



El diplomático también aseguró que enviará informes periódicos para que las autoridades españolas puedan evaluar diferentes variables y que en Colombia habrá un mayor control a través de la nueva versión de CoronApp, con la cual se podrán evitar irregularidades en reportes de las pruebas.



Entre tanto, la vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez, señaló que espera en que pronto se reactive el ingreso de viajeros colombianos sin que haya un riesgo de contagio.



“Tenemos acá muchos colombianos que tienen las dos dosis, cerca de 12 millones de colombianos, entonces no tendría ningún sentido que esas personas no puedan viajar por el mundo si sabemos que su riesgo de contagio en este momento es infinitamente menor. Si tenemos ya en Colombia más de 25 millones de personas que tienen una dosis de la vacuna”, sentenció la funcionaria.



(Además: Gustavo Bolívar le responde al actor Bruno Díaz que lo acusó de estafa)



Además, aseguró que aunque Colombia está trabajando en la digitalización del carné de vacunación, “el restablecimiento de los viajes de colombianos a España no puede depender simplemente de un tema digital”.



“Lo importante es tener certeza de que la gente vacunada pueda viajar sin ninguna restricción”, remató.

Otras noticias de Política:

- Familiares de exmilitares detenidos viajarán a Haití



- La respuesta del Nuevo Liberalismo a la invitación de Gustavo Petro

POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET