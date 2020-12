Migración no está pidiendo prueba PCR a viajeros internacionales

A pesar de que el pasado 18 de diciembre un juez de Bogotá reiteró su orden de exigirles a los viajeros que lleguen a Colombia una prueba PCR con resultado negativo para coronavirus, previo al embarque, aún el Ministerio de Salud no le ha pedido a Migración Colombia que la exija.



"Desde Migración Colombia hacemos caso a lo que el ministerio de Salud nos indique. Por el momento no se ha restablecido el sistema de PCR", aseguró el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.



El jefe de la cartera migratoria aseguró que diariamente hacen un reporte de cada viajero y sus síntomas. "Eso quiere decir que de cada viajero que llega al país tenemos sus datos básicos, correo electrónico, dirección de residencia y un teléfono que permita interacción y la realización de cerco epidemiológico".



De este modo, el único requisito para ingresar a Colombia es realizar el formulario CheckMig, de Migración Colombia, entre 24 horas a una hora antes del embarque. Tampoco es necesario hacer cuarentena.



Espinosa aseveró que una medida como la que pide el juez no se puede implementar de un día para otro. "¿Por qué? Porque eso implica que el destinatario de la norma tiene que alcanzar a lograr conseguir una PCR o relocalizar sus tiquetes para volver", aseguró.



Así las cosas, enfatizó que el tiempo se tomará para aplicar la medida es "el suficiente para no afectar derechos de personas que con mucha anticipación y esfuerzo económico han buscado volver de manera segura al país".

“Frente a la prueba #PCR ratificamos nuestro absoluto respaldo y acato de las decisiones e indicaciones del Gobierno Nacional. A la fecha @MinSaludCol no ha reestablecido la exigencia de esta prueba para ingresar al país”: @JuanFEspinosaP, #EnVivo🔴, desde @BOG_ELDORADO pic.twitter.com/MiSo0sulap — Migración Colombia (@MigracionCol) December 22, 2020

Respecto a la suspensión de vuelos entre Reino Unido y Colombia, el director de Migración afirmó que esta medida es de manera indefinida. El Gobierno está haciendo un rastreo de los viajeros que llegaron desde Reino Unido y que hayan tenido conexión en otro país.



En un escenario sin pandemia, son 33.000 viajeros cada día los que se mueven en el aeropuerto El Dorado, pero en este momento son entre 11.000 y 12.000 viajeros diarios que pasan por esta terminal aérea.



Migración advirtió que la mayoría de viajeros provienen de Estados Unidos, España, Perú, entre otros.

