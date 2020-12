¿Viajará al exterior en las festividades? Siga estas recomendaciones

Si usted está pensando en salir del país durante Navidad o Año Nuevo, lo invitamos a seguir estas recomendaciones que hemos recopilado con información del Ministerio de Relaciones Exteriores:

1. Revise su pasaporte y así evite inconvenientes por no tener el documento en regla.



¿Cómo verificar si el pasaporte es válido y está vigente? Abra el pasaporte y asegúrese de que sus datos personales estén impresos en una lámina de policarbonato donde la fotografía está a blanco y negro. Revise si en la parte inferior de sus datos hay una zona biométrica de lectura mecánica; si cumple con esas características usted tiene un pasaporte válido.



En cuanto a la vigencia, revise la fecha de vencimiento de la libreta.



El titular de un pasaporte de lectura mecánica o con chip electrónico podrá salir del país, si este no está vencido, averiado o anulado.



2. Actualice su localización



El Ministerio de Relaciones Exteriores recomienda que actualice su localización en el aplicativo desarrollado por este ministerio a través de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano para que, en caso de emergencia o desastre, sea más fácil ubicarlo y asistirlo.



(Vea cómo hacer el registro consular haciendo clic aquí)



3. Infórmese sobre cuál es el Consulado de Colombia más cercano a su lugar de destino.



Puede ver la lista de las embajadas y consulados de Colombia en el exterior haciendo clic aquí. Lleve la dirección, teléfonos y el correo electrónico del mismo, en caso de que necesite reportar cualquier eventualidad.



4. Infórmese sobre las medidas migratorias impuestas en el país de destino por la coyuntura sanitaria mundial.



Algunos países, debido a la pandemia de coronavirus, han puesto restricciones, como pedir prueba de coronavirus, o llenar algún formulario, entre otros, por eso le recomendamos visitar el mapa de los países a los que pueden viajar los colombianos sin restricción y en cuáles sí hay restricciones.



5. Diligencie el formulario Check Mig, de Migración Colombia antes de abordar el vuelo.



(Puede verlo haciendo clic aquí)



6. Piense en la cobertura médica.



Recuerde que nadie está exento de sufrir una emergencia médica en el extranjero, por eso la importancia de viajar asegurado, pues los gastos de hospitalización y tratamiento médico generalmente deben ser asumidos por el paciente y pueden llegar a tener costos muy altos.



La recomendación antes de salir del país es tramitar un seguro médico o de vida para estar cubierto en caso de una emergencia.



Hay empresas que le ofrecen seguros de viaje a quienes paguen sus tiquetes con tarjeta de crédito; verifique antes de viajar si está cubierto de alguna manera a través de su entidad financiera o si está afiliado a alguna empresa de medicina prepagada, póngase en contacto con su asesor para consultar si tiene acceso a este servicio.



Cuando tramite el seguro, revise que este tenga plena cobertura en caso de enfermedad, accidente durante el viaje, evacuación en avión ambulancia y/o repatriación de cadáver. También, que tenga cobertura en los países que va a visitar, incluso en aquellos donde hará escalas o estará por tiempo corto.



Asimismo, es importante que el seguro cubra otras situaciones que pueden ocurrir antes o durante el viaje, como:



- Pérdida de vuelos o conexiones. Algunas compañías aéreas no garantizan ni cubren el costo de las conexiones perdidas por retrasos o cancelaciones.

- Emergencias familiares o imprevistos laborales que exijan el retorno antes de lo previsto.

- Robos.

- Daños y extravío de equipajes o retraso en la recepción de los mismos.



El Ministerio de Relaciones Exteriores recuerda que esta entidad ni sus consulados cuentan con una partida presupuestal para repatriación de cuerpos.

LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Instagram: @luisamercado1

Twitter: @LuisaMercadoD



Si tiene alguna duda de este tema escríbanos a luimer@eltiempo.com