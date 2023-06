Son varias las dudas que ha generado la extensión del viaje que hizo el presidente Gustavo Petro a Francia la semana pasada. El jefe de Estado se fue para Paris, la capital francesa, el pasado 20 de junio para participar en la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial, evento convocado por el presidente Emmanuel Macron.



La agenda de Petro estaba contemplada, inicialmente, hasta el viernes 23 de junio y volvería a Colombia el 24 de junio. Pero eso no pasó. Incluso, ese día tenía prevista la condecoración de quienes participaron de la operación que permitió hallar a los 4 niños perdidos en la selva del Guaviare durante 40 días tras un accidente aéreo en el que murió su madre. Este evento fue cancelado.

Ese sábado, como lo confirmó EL TIEMPO con fuentes de Presidencia, se tomó la decisión de alargar un día más el viaje del mandatario. Desde Casa de Nariño, le dijeron a este diario que la razón principal de esta determinación tuvo que ver con una reunión que se concretó a última hora.

La primera versión que entregaron es que Petro tendría el domingo una reunión -que ya estaba confirmada- con Éric Trappier, presidente de Dassault Aviation, y otros miembros de la compañía francesa que fabrica los aviones de combate Rafale.

La reunión resultaba clave pues el gobierno colombiano planea realizar en un futuro la compra de aviones de combate para que remplacen la actual flotilla de Kfir que usa la Fuerza Aérea y una de las opciones pueden ser los Rafale.

Avión de combate Rafale, fabricado por Dassault Aviation. Foto: Twitter: @Dassault_OnAir

Aunque del tema no se había hablado mucho este año, salió a relucir de nuevo en la reunión bilateral que sostuvieron Petro y su homólogo francés Macron el pasado jueves. De ahí que se haya buscado el encuentro que, según conoció este diario, estaba programada para mediodía.



Según dijeron fuentes de Palacio, en dicha reunión se tenía previsto que Petro les expresara las condiciones que tiene Colombia para realizar la compra y que además, el jefe de Estado pretendía hacer eso mismo con otras empresas interesadas.



Gustavo Petro durante su visita la semana pasada en París, Francia. Foto: EFE

Aunque EL TIEMPO consultó con el equipo de prensa si dicha reunión finalmente se efectuó y dijeron que sí, al parecer, no hubo dicha reunión. La duda entonces es, ¿qué ocupó la agenda del Presidente ese domingo 25 de junio? Aún no hay respuestas en ese sentido.



En el decreto 1003 del 24 de junio de 2023, con el cual se estableció la extensión del viaje, se lee: "Que por un cambio de la agenda del señor presidente y por razones de orden técnico-aeropuertarias se hizo necesario posponer el vuelo presidencial, de tal manera que el Presidente de la República regresará a Colombia el día 25 de junio de 2023".



Es decir que no solo hubo alteración en la agenda, sino también un problema "de orden técnico-aeropuertarias" que no es del todo claro, por ende, las dudas de lo que pasó ese fin de semana siguen, pues además, los periodistas que estaban cubriendo el viaje señalaron que no se tuvo información del primer mandatario ese 25 de junio.



