El mandatario colombiano iba a viajar el próximo 14 de diciembre a Lima, Perú, para la Cumbre de la Alianza del Pacífico en apoyo al hoy detenido Pedro Castillo. En la cumbre también estarían el presidente de Chile, Gabriel Boric, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



(Le podría interesar: Crisis en Perú: Pedro Castillo, detenido tras disolver el Congreso).

La cumbre estaba prevista para desarrollarse la semana anterior en México, pero el Congreso de Perú no le permitió al presidente de ese país, Pedro Castillo, salir. Lo que hizo que se programara para el 14 de diciembre.



Ahora la situación política en Perú está en crisis y este miércoles Castillo ordenó cerrar el Congreso y crear un Gobierno de emergencia, a lo que su vicepresidenta Dina Boluarte llamara un "golpe de Estado".



Luego de eso, el mismo Congreso sesionó para destituirlo por "por incapacidad moral" y luego fue encarcelado. Con esto, el viaje de Gustavo Petro a la Cumbre de la Alianza del Pacífico tampoco será.



(No deje de leer: Pedro Castillo: Cancillería se pronuncia sobre crisis tras su detención).



La Alianza del Pacífico está integrada por Chile, México, Perú y Colombia, creada para lograr una integración económica y comercial, basado en cuatro pilares: libre movilidad de bienes, servicios, capitales y personas y un eje transversal de cooperación.



López Obrador como integrante de esa alianza, ya se pronunció frente al tema, en lo que dijo que "es un principio fundamental de nuestra política exterior la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A eso nos ceñimos en el caso de lo sucedido en Perú. Sin embargo, consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas".



Pero también reiteró en que "desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución".



(Le podría interesar: ¿Hubo irregularidades en la llegada de Alexander Vega a la Registraduría?).



El presidente chileno no se ha pronunciado frente a la situación política de Perú. Colombia, por su parte, lamentó lo que sucede y llamo a un "diálogo entre todos los actores políticos".



POLÍTICA

Más noticias de Política:

-Los efectos 'inquietantes' que Colombia advierte sobre la demanda de Nicaragua.-Gustavo Petro sobre ataque a Ejército: 'Son jóvenes afro matando a otros afros'.-Visita del presidente Gustavo Petro en el suroccidente colombiano.