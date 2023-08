Luego de varios días con constantes cierres viales, el presidente Gustavo Petro confirmó que este jueves 31 de agosto se reabrirá la vía Bogotá- Villavicencio.



Hasta este martes, la vía al Llano había permanecido cerrada tras las fuertes lluvias que han azotado la región y que han causado deslizamientos y caídas de rocas en algunos sectores de la carretera.



Según Coviandina, concesión encargada de operar el tramo vial, algunas manifestaciones en el sector de Cáqueza y Chipaque también han afectado el fluijo normal de vehículos.

El 31 de agosto se abre libremente la carretera Bogotá/Villavicencio — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 30, 2023

Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, también se pronunció en su cuenta de X y dijo que no se podía "tolerar más" los bloqueos que estaban causando afectaciones a toda la región.



"Es increíble que toda una región esté pasando momentos de crisis económica y sin medir consecuencias cierran la vía. Así no es, por muy razonables que sean sus peticiones, no pueden seguir perjudicándonos de esta manera. ¡Es urgente que se restablezca el uso de la autoridad!", comentó Zuluaga.

