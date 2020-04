Lo que dice Marta Lucía Ramírez sobre caso de 'Memo Fantasma'

Este miércoles, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez habló sobre el proyecto inmobiliario en Bogotá en el que una empresa familiar, liderada por su esposo, participó en la década pasada con un inversionista que acaba de ser señalado como supuesto narcotraficante y jefe paramilitar por el centro de investigaciones Insight Crime.



Según la investigación, Guillermo León Acevedo Giraldo, quien en el mundo del crimen era conocido como 'Memo Fantasma' y estaba en negocios de narcotráfico desde la época de Pablo Escobar, creó en el 2007 la empresa Acem.

Insight Crime asegura que con los lotes de Acevedo, y bajo la gestión de construcción y desarrollo de Hitos Urbanos Limitada, cuyos accionistas son Marta Lucía Ramírez, su esposo Álvaro Rincón - quien es la cabeza de la firma- y su hija, se construyó el edificio Torre 85, en el norte de la ciudad.



Para ese momento, en Colombia no existía ningún proceso penal contra Acevedo Giraldo. Y ahora, a pesar de la publicación, tampoco existe ninguna acción judicial en su contra.



En una entrevista con la W Radio, la vicepresidenta Ramírez dijo que Acevedo Giraldo buscó a su esposo para sacar adelante el proyecto inmobiliario, que ella no conoce al empresario y que Hitos Urbanos Limitada consultó al general Óscar Naranjo, entonces director de la Dijín, y no se encontró ninguna información sobre antecedentes judiciales relacionada con Acevedo.



"Nadie puede venir a ensuciarme con una persona a quien jamás he conocido en mi vida", aseguró la Vicepresidenta. Y pidió que se avance en la investigación "para que por toda actividad suya (de Acevedo Giraldo) relacionada con paramilitarismo y narcotráfico responda ante la justicia".



Ramírez resaltó que fue su esposo quien en todo momento estuvo al frente de ese proyecto inmobiliario y que, como ocurre en todos los negocios de esa firma, se tomaron todas las medidas posibles para asegurar que los externos que participaban en el proyecto no tuvieran ningún problema con la ley.



Y agregó: "Si él (Acevedo) se dedicó a lavar dinero con negocios de finca raíz, seguramente hizo negocios con muchas más personas (...) que (Insight Crime) revele los nombres de todas estas personas".



Ramírez dijo que al enterarse de la investigación llamó a su autor (Jeremy McDermott) para ofrecerle toda la información que necesitara al respecto.



También negó que, como lo señala publicación, hubiera intercedido para los hijos de Acevedo tuvieran cupo en un conocido colegio de la capital: "No sé quién habrá dicho que yo recomendé a sus hijos en un colegio. No recuerdo haberlo hecho, si hay algo que yo critico siempre son las 'palancas'".

¿Quién es alias Memo Fantasma?

Este es el señalado de ser Guillermo Acevedo. Foto: Cortesía Insight Crime

Una vez que Pablo Escobar cayó, Diego Murillo, alias Don Berna, se convirtió en uno de sus más temidos herederos, pero lo hizo de una manera diferente a la del fallecido capo: decidió vivir en el anonimato y, detrás de él y de su estructura criminal, la Oficina de Envigado, había docenas más de narcos invisibles que hacían negocios y ganaban dinero bajo su protección.



Memo Fantasma, o alias Sebastián Colmenares, era uno de ellos. Él se inició en ese mundo en 1992, cuando tenía apenas 21 años.



Una organización que investiga el crimen organizado, Insight Crime, realizó una investigación para seguir los pasos de estos barones de la droga que llama “invisibles”. Este hombre fue uno de los narcotraficantes que se dio cuenta de que su mejor protección no es un ejército privado, sino más bien el anonimato total, advirtió esta fundación.



Según la organización, estos narcotraficantes son aquellos que en lugar de vestirse con botas de cocodrilo, llevar cadenas vistosas y pistolas chapadas en oro, han evitado la ostentación y el protagonismo para actuar como legítimos hombres de negocios.



Su éxito como presunto narcotraficante empezó mientras se libraba una guerra en el país entre Pablo Escobar y los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar). Memo Fantasma estaba en Estados Unidos, sin jefe, recibiendo droga, lo que lo llevó a ser importante en el negocio.



Al regresar al país, dice la investigación, hizo parte de la élite del narcotráfico de Medellín, con solo 24 años. Luego hizo una alianza con Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, e hizo parte de las las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Ambos lideraron el Bloque Central Bolívar (Bcb), “responsable de más de 10.000 muertes”. Mientras Macaco lideraba las acciones de guerra, Memo fantasma era el encargado del dinero y el narcotráfico.



Según la investigación, entre Macaco y Memo movieron 100 toneladas de cocaína a Estados Unidos y pudieron haber ganado hasta US $2.900 millones. “Macaco era el socio visible, Memo, el invisible”, advierte el informe.



Años después, cuando las Auc se desmovilizaron, Memo no lo hizo.



Se empezó a conocer cuando Rogelio, el jefe de la Oficina de Envigado, segundo de Don Berna, se entregó a las autoridades norteamericanas y dijo que tenía un nombre diferente a los alias ya mencionados.



En 2006, ya cuando la era paramilitar había terminado, pues la “cúpula paramilitar estaba en prisión. Los hermanos Castaño estaban muertos. Memo seguía en el juego; aún manejaba el dinero y los bienes del BCB y transportaba droga”, advirtieron.



Sin embargo, el informe aseguró que con el acuerdo de paz de los paramilitares, Sebastián Colmenares desapareció, nunca se volvió a saber de él y no colaboró con Justicia y paz.



Aunque Memo seguía "siendo tan poderoso y manejaba cargamentos de cocaína de varias toneladas", su suerte estaba a punto de llegar a su fin.



En 2008, cuando 14 de los principales comandantes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico, Memo se empezó a quedar solo y estaba vulnerable.



Insight Crime señala que desde entonces Memo comenzó a borrar sus rastros en el hampa y los “contactos que pudieran conducir a él”.



Sin embargo, la fundación señala que en Estados Unidos se abrió un expediente en torno a Memo y aseguran que pudo haber hecho un trato con ese país.



“Sea cual sea la verdad, Memo Fantasma salió de Medellín después de 2008 y abandonó el alias paramilitar de Sebastián Colmenares. No tenía órdenes de arresto pendientes ni entonces, ni ahora. El Fantasma simplemente desapareció y se llevó sus millones con él”, puntualizaron.



Según la investigación, Memo utilizó una red de parientes en diferentes negocios que podrían estar actuando como testaferros; señalaron que usaba terrenos y ganado para blanquear dinero y, además, utilizaba su compañía de aviación para transportar droga - hoy en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE)-.



Insight Crime aseguró que tiene una compañía de desarrollo inmobiliario en Bogotá, llamada ACEM y un edificio ubicado en el norte de la capital del país, Torre 85.



“Memo había pasado de ser 'Sebastián Colmenares', un narcotraficante paramilitar, a convertirse en un respetado promotor inmobiliario, que se codeaba con la élite de la capital colombiana”, advierten los autores en el informe.

A pesar de ello, en el mundo digital no existía rastro de él, según indicaron en el reporte, estaría en España dedicándose a los negocios inmobiliarios, con dos empresas que creó. Libre y sin ningún registro judicial.



Según Insight Crime, el hombre fue contactado y les negó ser alias 'Memo Fantasma' ni 'Sebastián Colmenares'.



“Puedo asegurar que nunca he participado en un crimen”, les aseguró.



La investigación concluye advirtiendo que casi todos los de su red criminal “han sido asesinados o han estado en prisión”, pero él no. Finalmente, la DEA, en Estados Unidos abrió un expediente en torno a Memo y, advirtieron, que los archivos "habían sido sellados y clasificados".



Esta investigación será convertida en serie de televisión.

¿Qué es InSight Crime?

InSight Crime es una fundación dedicada al estudio de una de las amenazas a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe: el crimen organizado. Han realizado proyectos de investigación en Colombia, Nicaragua, El Salvador, Honduras, México, Perú, Venezuela y Bolivia.



