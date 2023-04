Un video grabado por La Silla Vacía evidenció la presencia de la primera dama, Verónica Alcocer, en la entrada de la Comisión Séptima el martes en la noche, luego de la caótica jornada que vivió la reforma de la salud.



Alcocer, tras caminar con firmeza por los pasillos del recinto, ingresó a una reunión que se estaba llevando a cabo a puerta cerrada entre el ministro del Interior, Alfonso Prada; la ministra de Salud, Carolina Corcho; el presidente de la Comisión VII Agmeth Escaf y los ponentes de la iniciativa.



Este fue su regreso público tras estar un mes en una pausa de sus labores luego de la cirugía que tuvo en marzo para cambiar sus prótesis mamarias.



Un día después del encuentro que se llevó a cabo en las oficinas del edificio nuevo del Congreso, es decir, este miércoles, el proyecto pasó su primera prueba de fuego tras evitar que la oposición hundiera la reforma.



Este diario conoció que Alcocer llamó a Prada el martes en la tarde porque le manifestó que quería enterarse más de lo que estaba pasando con el trámite de la reforma. El ministro de la Política le dijo que estaban reunidos, que podía participar en la conversación. Y así fue. Aunque fuentes que estuvieron en el encuentro aseguraron que Alcocer no intervino.

Pese a esto, su presencia causó molestia en el Congreso y revivió la discusión sobre el poder y rol político que tiene Alcocer, pues no es la primera vez que la primera dama asiste al Congreso para acompañar ciertos eventos.

En agosto del año pasado, el día siguiente a la posesión de Petro, estuvo acompañando a la congresista María José Pizarro en la radicación de un proyecto de ley que busca cerrar brechas de género y proteger la vida de las mujeres; en noviembre se hizo presente en un debate de control político a Corcho y ahora se suma la visita del 18 de abril.

Verónica Alcocer en la radicación de los proyectos el 8 de agosto de 2022. Foto: Congreso de la República

Alcocer siempre ha sido la escudera del presidente Petro. Desde sus épocas en la Alcaldía de Bogotá, era usual verla acompañándolo en sus discursos de balcón, como sucedió el pasado 14 de febrero ahora como familia presidencial. Este año, por ejemplo, también acompañó al Presidente al evento que realizaron en la Casa de Nariño para radicar la reforma de la salud, un tema que ella ha seguido de cerca.

Un cambio por la vida. Con la reforma a la salud reivindicamos el derecho fundamental a la salud para tod@s. Con un sistema que dignifica el trabajo de nuestros médic@s y cuida de la vida de l@s colombian@s en todo el territorio nacional. 🇨🇴⚕️🕊️#SaludParalavida pic.twitter.com/artezedZxi — Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) February 14, 2023

Radicación de la reforma de la salud. Foto: Prensa David Racero

"Desde la campaña presidencial y luego ya en la administración de su esposo, Verónica Alcocer ha asumido un rol más protagónico en la dinámica política del gobierno. Un cambio significativo con relación a las otras primeras damas que le antecedieron, pero que no es ajeno a las tendencias actuales de otros países donde las primeras damas son más activas, como fue el caso de Michelle Obama", expone Ómar Oróstegui, director de Laboratorio de Gobierno GovLab de la Universidad de La Sabana.



En esto coinciden varios analistas, pues el papel de Alcocer ha sido interpretado desde el inicio de este Gobierno como disruptivo frente a lo que hicieron otras primeras damas de la historia política colombiana contemporánea. Tal vez el único antecedente que hay se remonta más de 60 años atrás con el rol activo que ejerció en la política Bertha Hernández, esposa del expresidente conservador Mariano Ospina Pérez.

En lo que tiene que ver con Alcocer, las críticas por sus actividades no han parado. Su visita al Congreso esta semana causó malestar en algunos congresistas que interpretaron su presencia como una presión para apoyar la reforma de la salud que el gobierno pretende sacar adelante, pero que aún no cuenta con el apoyo suficiente.



"No entiendo esa intromisión en los asuntos legislativos por parte de la señora Veronica Alcocer. Ella no tiene ninguna razón para estar tratando de plantear que se apruebe o no esta reforma", aseguró Andrés Forero, representante del Centro Democrático.

Los reparos también surgieron desde la coalición del Gobierno. "No me quiero imaginar cómo se habría visto —o qué habrían dicho— si fuera la esposa de Duque la que hubiera llegado al Congreso a incidir en medio del trámite de una reforma. Con el mayor respeto, me parece que el gobierno está cruzando una línea muy peligrosa. No todo vale", mencionó la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde.



De esa misma colectividad, la representante Carolina Giraldo le dijo a este diario: "Eso no tiene presentación. Acá hay que aclarar cuál es el rol de las primeras damas (...) Su sola presencia en la reunión de ayer, así no haya hablado, es definitivamente un acto de presión, es una injerencia. Ella no es una ciudadana común y corriente, a un ciudadano no lo dejan entrar a una reunión como esa".



Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, por otro lado lanzó una dura crítica. Aseguró que “nada justifica” esa visita. “No le basta con darles puestos a sus amigas, ¿ahora quiere negociar mermelada?”, cuestionó.

Pedraza menciona un punto que ha sido centro de polémica en el debate nacional, pues a Alcocer se le señala de incidir en ciertos nombramientos del Gobierno. El más sonado es el de Concepción Baracaldo, la exdirectora del ICBF que renunció al cargo pocos meses después de su nombramiento.



En entrevista con Caracol Radio, el año pasado, Baracaldo contó que antes de su nombramiento estaba "tranquila en su casa" cuando recibió una llamada en la cual le ofrecieron el cargo. "¿Quieres colaborarme en el instituto para trabajar?", le dijeron. Ella aseguró que si podía tomarse un día para pensarlo.



Al otro lado del teléfono estaba Alcocer, según contó Baracaldo. "Es Verónica quien me dice: "Concha, queremos que tú nos ayudes en esto y tenemos que hablar con el señor Presidente a ver si eso es así"", aseguró.

La directora del ICBF además confirmó que ambas son muy cercanas. "Somos vecinas. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. A Gustavo lo conozco porque los dos estudiamos en Zipaquirá en el bachillerato", afirmó.



Eva Ferrer, una de las amigas más cercanas a la primera dama, es otro caso, pues ella también tiene un alto cargo en el Gobierno. Primero fue nombrada como consejera para la niñez y ahora ocupa el cargo de consejera para la reconciliación.



Ferrer, incluso, estuvo presente en el encuentro que tuvo Alcocer con el papa Francisco en enero de este año. También asistió Manuel Grau, un empresario español que hace parte desde hace años del círculo de confianza del presidente Petro y de Alcocer.



Facebook Twitter Linkedin

A la izquierda, Manuel Grau; a la derecha, Eva Ferrer, en la cita de Verónica Alcocer con Francisco. Foto: Vatican Media Handout. EFE

¿Servirá de algo la presencia de Alcocer en la reunión para el trámite de la reforma?

Patricia Muñóz, analista política y docente de la Universidad Javeriana, explica que no hay ninguna norma que le impida a la primera dama tener estas participaciones y dice que esto es otra señal de que Alcocer “rompe con una línea de tradición en el sentido de que las primeras damas tenían tareas específicas asociadas con la niñez o el adulto mayor. Ella ha querido que con su presencia se impulsen iniciativas que el Gobierno quiere sacar adelante”.



Oróstegui, por su parte, concluye que si bien su participación es legítima, “es prematuro estimar su capacidad de incidencia para formar mayorías en el trámite de las reformas”.



Una lectura distinta tiene Mauricio Velásquez, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, quien señala que la visita de la primera dama "es un síntoma de la falta de confianza en los ministros encargados de la negociación política".



Dice que este hecho "evidencia la falta de una estructura en Presidencia para que se haga seguimiento y acompañamiento institucional a los ministros, no con base en la sospecha y el micromanejo de la familia presidencial sino a través de unidades de ejecución y líneas de política claras que unifiquen el gabinete".



Los analistas mencionan, sin embargo, que debido a la personalidad de la primera dama, será habitual continuar viendo este tipo de participaciones en medio de los debates o trámites de reformas que se lleven a cabo en el país pues hay algunos que no descartan que pueda tener aspiraciones políticas en un futuro, aunque ella no ha afirmado que eso sea así.

