A pesar de que Gustavo Petro no ha cumplido su primer semestre en el poder, ya ha sido cuestionado sobre los posibles candidatos a sucederlo en la Presidencia en el 2026. Recientemente, el turno fue para hablar de su esposa, Verónica Alcocer.



Al mandatario se le preguntó qué opina de una eventual aspiración de Alcocer a la Casa de Nariño. En su respuesta, el gobernante no cerró las puertas a la posibilidad, aunque tampoco expresó su respaldo.



La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer. Foto: EFE

En entrevista con Semana, se inquirió al jefe de Estado por la primera dama: "¿Qué piensa de que ya esté sonando como candidata presidencial para 2026?".



La postura de Petro, inicialmente, fue la de hacer caso omiso de los rumores: "A veces me dicen: 'Tal persona quiere ser candidato presidencial'. Hay muchos y habrá muchos". Además, añadió que apenas está iniciando su Gobierno, por lo que no quiere que se lo "pongan a finalizar tan rápido" con este tipo de especulaciones.



Ante la insistencia en la pregunta, el líder del Ejecutivo aseguró que no intervendrá en decisiones de su esposa, las cuales "son libres, como mujer". Asimismo, fue enfático en que no planea interferir en el proceso político: "Cuando se dé el clima del recambio, no es que Petro va a decidir quién es el candidato presidencial, cualquiera que sea. No me voy a meter en eso. Habrá un proceso, como el próximo año, para el caso de las alcaldías. Debe ser un proceso de selección democrática, en el que la población, a través de consultas, escoja a candidatos del progresismo o a candidatas".



"No me voy a meter en eso. Habrá un proceso, como el próximo año, para el caso de las alcaldías. Debe ser un proceso de selección democrática".

TWITTER

Esa decisión de Petro de no tener injerencia en el proceso electoral también fue trasladada al plano de las elecciones regionales de 2023.



"No me voy a poner aquí, en una oficina de estas encerradas, con un bolígrafo a ver quién es el candidato en Medellín, en Cartagena… ese no es mi papel", explicó.



Y, sobre la campaña presidencial que se llevará a cabo para las elecciones del 2026, Petro aseguró que menos mal ya sale de "ese berenjenal" y recalcó la importancia de que los candidatos pasen por un proceso de consulta popular.



Aunque el presidente reconoció potencial en su esposa y otras personas, sobre las cuales no dijo nombres específicos, pidió que se respete su decisión de no pronunciarse al respecto. "Déjeme en mis silencios", solicitó durante la entrevista con el medio citado.



En ese sentido, el mandatario expresó que no tiene interés en que ninguno de sus familiares sea candidato político, como ya sucedió con su hijo mayor, Nicolás Petro, quien era diputado antes de las elecciones presidenciales del 2022.



"Esa es una decisión libre. Mis otros hijos han decidido otras cosas", sentenció.



SANTIAGO CARMONA CARABALLO

REDACCIÓN POLÍTICA