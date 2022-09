Una enorme controversia agita las redes sociales por cuenta de un nuevo viaje internacional de la primera dama Verónica Alcocer. Va, en representación del Gobierno Nacional a Japón, donde asistirá al funeral de Estado por el exprimer ministro japonés Shinzo Abe.

Hace unos días, Alcocer asistió en nombre de Colombia al funeral de la reina Isabel II en Londres. Allí tuvo oportunidad de reunirse con miembros de la familia real.



Posteriormente, viajó a Nueva York en donde asistió a un evento de la ONU mujeres, que se desarrolló en simultanea con la Asamblea General de la ONU, donde Gustavo Petro tuvo su primera intervención como presidente.



Los viajes han sido motivo de controversia. De una parte, hay quienes comentan que se trata de gastos innecesarios mientras que desde la otra orilla consideran que ella cumple a cabalidad los encuentros sociales de los que Colombia no puede estar ausente.



En este contexto, los colombianos se preguntan: ¿Qué funciones tiene ella?



Según Noticias Caracol, en diálogo con la expresidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, las funciones de la primera dama en Colombia no son más que de protocolo público.



"La Constitución Nacional no la menciona y es muy claro que la primera dama es un particular, que por lo tanto no tiene ningunas funciones expresamente asignadas como cargo de primera dama y no tiene una remuneración (...) Sus funciones son eminentemente protocolarias de apoyar a su marido, el presidente de la República, de tener funciones de beneficencia, asistencia social, de apoyo, pero no es una servidora pública”, señaló Rojas.



POLÍTICA