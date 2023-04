Luego de cuatro horas de debate, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aplazó la discusión que se inició la tarde de este miércoles, en torno al proyecto de reforma a la salud presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.



Tras la decisión, un video en redes sociales llamó estuvo en el centro de la conversación sobre la reforma en redes sociales: en las imágenes se ve a Verónica Alcocer, primera dama de la nación, entrando a los salones de la Comisión Séptima, luego de la decisión tomada por los representantes.

Si bien es cierto que no se conoce con exactitud el motivo de la visita de Alcocer al Congreso, algunos medios, como Semana y La Silla Vacía, coincidieron en que la primera dama habría entrado a una reunión con la Ministra de Salud, Carolina Corcho, el ministro del Interior, Alfonso Prada, y los ponentes del proyecto.



El encuentro a puerta cerrada habría durado aproximadamente 25 minutos y luego, Alcocer habría abandonado las instalaciones del recinto.



El video fue conocido por La Silla Vacia y rápidamente tomó fuerza en redes sociales:

#DebateSalud Un dato clave de cierre:



Hay reunión de alto nivel para salvar el proyecto entre @MinSaludCol, el @MinInterior los ponentes y una invitada especial: la primera dama @Veronicalcocerg.



Acá el video de su arribo a la Comisión Séptima que sesionará mañana desde las 9AM pic.twitter.com/l4PWVDNbWl — La Silla Vacía (@lasillavacia) April 19, 2023

Tras el aplazamiento, representantes de la Comisión Séptima recibieron un mensaje de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, el ministro del Interior, Alfonso Prada, y la ministra de Salud, Carolina Corcho, invitándolos a un "espacio para tratar asuntos relacionados con la Reforma a la Salud en la Presidencia.



Por ahora, la Comisión de Ética deberá establecer si los congresistas están o no impedidos para participar en la votación, según sus afiliaciones en las EPS.



Por otro lado, el partido de La U y el partido Conservador ratificaron esta mañana su decisión de no apoyar la reforma a la salud, ya que sus propuestas no habían sido incluidas en el documento final.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

