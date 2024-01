Histórico debate que no acaba de darse: ¿debe eliminarse la figura de la primera dama?

La figura de la primera dama no está consagrada en la Constitución. En el orden legal apenas se menciona en la reglamentación de las tareas de funcionarios vinculados a la Presidencia relacionadas con la que es la esposa del primer mandatario. Como reconoce la Corte Constitucional en varias sentencias, es “una noble tradición en Colombia desde hace largos años” y no ha tenido necesidad de tener una dependencia .



(Puede ver: Racero reitera críticas a rol de primera dama luego de escándalo de Verónica Alcocer).

No obstante, en tiempos recientes su rol ha generado fuertes debates políticos como el que se vive hoy alrededor de Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro.

Tal como señala el historiador Álvaro Tirado Mejía, dichos cuestionamientos “son muy actuales, son cosas de la situación política polarizada”.



Esto ha alcanzado altos niveles de confrontación en especial en las redes sociales como le ocurrió a María Juliana Ruiz, esposa del presidente Iván Duque, que se convirtió en blanco predilecto de sus adversarios.

La primera dama, Verónica Alcocer. Foto: Twitter de Verónica Alcocer

En los cuatro años de gobierno de Duque fueron varios los episodios. La vestimenta que usó en algunos eventos y que fue objeto de bromas y hasta el anuncio de una publicación del Archivo General acerca de las primeras damas en la que participaría fueron reprochados, sobre todo, por los sectores de izquierda que llegaron al poder con Gustavo Petro.



(Además: Críticas a Presidencia por cuenta de supuestos gastos de séquito de Verónica Alcocer).



Con el cambio de gobierno la tendencia no amainó, sino que se hizo más notoria, ante el rol de mayor presencia que asumió Verónica Alcocer.



Más allá de las pullas en redes sociales por hechos meramente cosméticos, también se han cuestionado algunas funciones de representación que asumió en el funeral de la reina Isabel II de Inglaterra, una visita oficial a Japón, presencia en discusiones durante la reforma de la salud, y ahora el debate al conocerse el alto gasto en el erario que implica un equipo de funcionarios de Presidencia que la ha acompañado en funciones delegadas por el primer mandatario colombiano. Son cerca de 1.000 millones anuales los que se gastan entre maquilladores, fotógrafos y la vinculación de la mejor amiga de Alcocer.



Todas estas situaciones durante los dos gobiernos más recientes han hecho que se cuestione la figura de la primera dama y se pongan en duda su pertinencia y sus responsabilidades. Sin embargo, aunque ha tomado más resonancia en los últimos años, el debate fácilmente puede remontarse a hace 30 años.



Desde que comenzó a reconocerse la denominación de primera dama, en 1934, la figura de la esposa del Presidente empezó a ganar más notoriedad y paulatinamente tomó un papel de la encargada de obras de caridad, de trabajo social y en especial en temas de la niñez.



(Además: Lina Moreno llama a acatar fallos de la justicia, pero critica a jueces).





Hubo algunas excepciones de mayor presencia política –Bertha Hernández, esposa de Mariano Ospina– o de menor notoriedad en la sociedad civil –María Hurtado Cajiao (esposa de Laureano Gómez) o Carola Correa Londoño (esposa de Gustavo Rojas Pinilla)– y algunas que alcanzaron el respeto nacional incluso después de abandonar Palacio como Nydia Quintero (quien estuvo casada con Julio César Turbay Ayala).



En general se mantuvo la tendencia de ver a la primera dama como la principal responsable de asuntos de niñez. Esto se evidenció con más fuerza con la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), siendo una de sus mayores artífices Cecilia de la Fuente –esposa de Carlos Lleras Restrepo–.

Durante el resto del siglo XX la figura de la primera dama, como señala Zenaida Osorio en su artículo sobre la consolidación de este concepto, fue vista a través de la óptica de “su participación en la vida social de los presidentes, su desenvolvimiento en la vida doméstica y familiar, su protagonismo en obras de asistencia y caridad”. Esta concepción vino a cambiar en los 90, con el cambio político que implicó la Constitución de 1991 y los procesos sociales que se venían dando en el contexto global.

María Juliana Ruiz, ex primera dama. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Aunque sorprendentemente esta figura y su rol no fueron materia de discusión durante la Asamblea Constituyente, como le reconoció a EL TIEMPO María Teresa Garcés, una de las cuatro delegatarias mujeres. Quien comenzó a dar ese debate fue Ana Milena Muñoz, entonces esposa del presidente César Gaviria. De acuerdo con Gilma Ríos Peñalosa, como registró en su historia de las primeras damas en el siglo XX, esta “cambió lo que hasta ese momento tradicionalmente era la función de la esposa del Presidente (...). Con ella se inauguró una nueva época en palacio, ya que transformó el perfil de la primera dama de figura decorativa en escena pública”.



(Además: En el Congreso proponen que desaparezca la figura de la Primera Dama).





Por acción de Ana Milena Muñoz, la figura de la primera dama tomó un contexto de mayor representación internacional e incluso llegó a ser considerada “una de las cinco primeras damas más influyentes del mundo”. Este cambio cultural vino acompañado de una redefinición legal de la figura a través de la recién nacida Corte Constitucional. Con la nueva carta magna llegaron dos demandas a normativas básicas que regían la figura de primera dama.



La primera provenía de la ley que dio origen del ICBF. En su artículo siete se establecía que la junta directiva de la entidad debía ser “presidida por el cónyuge del Presidente”.

A la luz del nuevo texto constitucional, esto fue declarado inexequible debido a que “hay una clara violación de los derechos constitucionales de igualdad y de acceso al ejercicio de funciones públicas consagrados en la carta vigente al discriminar injustificadamente las condiciones necesarias para aspirar a ejercer la presidencia de la junta directiva del ICBF”, como dice la Sentencia C-537 de 1993.



Aunque se reconoció el papel que jugaron las primeras damas en esta labor de gestión social, esta sentencia puso en evidencia la falta de sustento legal; esta situación se confirmaría con la Sentencia C-089 de 1994.



En esta ocasión se demandó un decreto del Dapre que reglamentaba la estructura del despacho de la primera dama. Para el demandante, esta dependencia no tenía lugar de ser, ya que “este cargo (primera dama) no existe” constitucionalmente.

El alto tribunal constitucional dio la razón. Entre los argumentos esgrimidos estuvo que la figura no está consagrada en el ordenamiento legal: “Resulta claro que la primera dama ni reviste tal carácter de servicio público ni hace parte del Departamento Administrativo de la Presidencia”.



No obstante, la Corte expresó que su determinación no impedía que la esposa del Presidente “pueda continuar cumpliendo todas aquellas actividades que normalmente le corresponden en su calidad de cónyuge del Presidente, como son las de colaborar con él en desempeño de tareas protocolarias o tener iniciativa en materia de asistencia”.



(Además: Sigue la controversia por libro de la Primera Dama).





Con estos condicionantes de orden jurídico, la figura volvió a contemplarse en un tema más protocolario, sobre todo ante el tenso clima político de fines de siglo. Sin embargo, en 1999 la entonces primera dama, Nohra de Pastrana, trató de darle otro enfoque al darle la designación de gestor social.

A esto hay que sumarle la creación de la Red de Gestores Sociales, en la que se sumó a las parejas de los gobernadores para articular la labor social que se les ha asignado tradicionalmente.

2. María Clemencia Rodríguez de Santos Foto: Diego Santacruz / EL TIEMPO

Una de las primeras damas que plantearon la necesidad de reconsiderar la figura fue Lina Moreno, esposa de Álvaro Uribe, al calificar de “petulante y sosa” la distinción.

Luego amplió la controversia al decidir apoyar la candidatura de Alonso Salazar a la alcaldía de Medellín, en 2007. Aunque hubo críticas, debido a que era la primera dama, el debate se resolvió al recordar que la calificación de gestor social que se le dio a esta figura no tiene ninguna implicación jurídica, por lo que esta era libre para apoyar al candidato que dispusiera.



Más allá del debate planteado por Lina Moreno, la figura de primera dama no generó mayores controversias durante el gobierno Uribe ni en el de Juan Manuel Santos. Los debates se han hecho presentes en las dos últimas administraciones. Tanto así que algunos sectores han pedido que se reconsidere la figura y hasta han planteado que debe abolirse.



El representante David Racero, del Pacto Histórico, fue uno de los que hablaron desde el gobierno de Duque de la pertinencia de dar este debate, en esa ocasión por los gastos en que habría incurrido Ruiz.



“Necesaria discusión en torno a la figura de la primera dama en Colombia: la esposa de un presidente no tiene ninguna función pública. ¿Por qué se invierten recursos públicos en ella?”, dijo en su momento. Un pronunciamiento similar hizo hace unos días, cuando se revelaron los gastos del equipo de Verónica Alcocer.



(También: Verónica Alcocer estará en la ceremonia de ascensión de monseñor Rueda en el Vaticano).



En diálogo con EL TIEMPO, el expresidente de la Cámara agregó que la discusión debe hacerse sin personalismos, sin importar quién sea la primera dama en ejercicio. "Este tema de las primeras damas es una herencia de títulos nobiliarios cuando estamos en un país republicano. Dar cargos a una persona por su simple origen es antidemocrático", dijo Racero, que añadió: "Esto es un debate muy reciente, es un debate más contemporáneo. Sobre todo lo han planteado las mujeres desde el feminismo. El rol de primera dama es anacrónico"

El expresidente y senador Álvaro Uribe, junto a su esposa Lina Moreno. Foto: Mauricio Dueñas. EFE - Archivo EL TIEMPO

Por otro lado, ante los recientes debates, organizaciones feministas no solo han cuestionado la designación de primera dama, sino que han puesto sobre la mesa la posibilidad de que se elimine.



“Es un rol que debería eliminarse porque suscita controversias sobre todo en mujeres que no son la sombra de sus esposos”, expresó a EL TIEMPO Juliana Hernández de la Torre, directora ejecutiva de Artemisas.



Para ella, debe ser un cargo voluntario debido a que terminan reproduciéndose estructuras de “culturas patriarcales y machistas”. Aunque Hernández reconoce la importancia que ha tenido esta distinción en la historia colombiana, señaló que no es un “rol representativo” que deba ser asumido por obligación, sino que sus tareas deben ser opcionales a la pareja del Presidente y deben asumirse desde el rol particular.

POLÍTICA

EL TIEMPO