'Proceso popular para recuperar la democracia no es golpe de estado'

Vía teleconferencia los representantes de los países miembros del Grupo de Lima se reunieron este martes tras la "Operación Libertad" para hablar sobre los acontecimientos ocurridos las últimas horas en Venezuela. Aseguraron entre otras cosas, que "respaldan el proceso constitucional y popular emprendido por el pueblo venezolano, bajo el liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó para recuperar la democracia en Venezuela; y rechazan que dicho proceso sea calificado como golpe de Estado".



Así mismo definieron la fecha para la reunión presencial, la cuál será este viernes 3 de mayo, en Lima.

El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, dio a conocer el comunicado acordado por el Grupo de Lima, en el cuál se respaldan "los procesos populares emprendidos por el pueblo Venezolano" y manifiestan que no pueden considerarse estas acciones como un golpe de estado.El ministro aseguró que "reconoce la autoridad y legitimidad de la Asamblea Nacional y del presidente Guaidó, y no el régimen usurpador de Nicolás Maduro", por lo cual los hechos no pueden considerarse golpistas.

Dentro de los seis puntos que expresa el comunicado se contempla, entre otros, la exigencia por "el respeto a la vida e integridad de todos los venezolanos, en especial de los miembros de la Asamblea Nacional" y se advierte sobre " la responsabilidad directa de Nicolás Maduro y de los cuerpos armados del régimen por el uso indiscriminado de la violencia para reprimir el proceso de transición democrática".



Así mismo, reiteran el llamado a las Fuerzas Militares para que "manifiesten su lealtad al presidente encargado Juan Guaidó y para que fieles al mandato constitucional, cesen de servir como instrumentos del régimen ilegítimo".

El canciller se refirió al caso de Leopoldo López, líder de la oposición venezolana, y afirmó que no ha solicitado asilo, y que es "una decisión autónoma de Chile acogerlo en su sede diplomática”.



Hizo mención también del proceso llevado en Venezuela y aseguró que "las dictaduras no se caen de la noche a la mañana", pero que los hechos desencadenados desde el 4 de enero, cuando se reconoció la legitimidad de Guaidó, "tendrán como resultado final la convocatoria de elecciones libres y transparentes" en Venezuela.





