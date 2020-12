Colombia no reconoce resultados de las elecciones en Venezuela

Este domingo Venezuela vivió una nueva jornada electoral en medio de fuertes críticas de parte de la oposición y la comunidad internacional por las dudas frente a la transparencia de los comicios.



Por esta razón, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en representación del Gobierno Nacional, dio a conocer en horas de la noche de este domingo que no reconoce los resultados de dichas elecciones.



De hecho, resaltó que se trató de una jornada fraudulenta "promovida por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro sin las garantías de imparcialidad, libertad, igualdad de oportunidades, justicia y transparencia del sistema democrático".



Argumenta que no es posible reconocer la legitimidad de los comicios pues, según explican, "se llevaron a cabo sin la existencia de una autoridad electoral neutral, independiente y transparente, sin la participación de todas las fuerzas políticas, en particular de la oposición democrática perseguida por el régimen, y que no tuvieron una observación electoral objetiva y fidedigna".



Además, insta a la comunidad internacional a unir fuerzas para impedir que el régimen de Nicolás Maduro logre "asegurar el control sobre la Asamblea Nacional, única institución democrática que sobrevive en Venezuela". Esto, dentro del marco del derecho internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, frente a los comicios fraudulentos organizados por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, realizados el 6 de diciembre de 2020, manifiesta: https://t.co/lZD0XDqybQ — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) December 7, 2020



Según la Cancillería, se deben sumar esfuerzos para "apoyar al pueblo venezolano en sus expectativas de restablecimiento del Estado de Derecho y la democracia, y en su clamor de justicia frente a los graves abusos y delitos de lesa humanidad atribuidos al régimen ilegítimo en diversos informes de organismos multilaterales".



Finalmente el gobierno colombiano reitera que "solo unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles, permitirán iniciar el camino para el regreso de la democracia y la superación de la crisis multidimensional que vive Venezuela".



Redacción EL TIEMPO