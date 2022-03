Lo que parecía un encuentro sencillo entre los presidentes Iván Duque y Joe Biden para conmemorar los 200 años de “relaciones diplomáticas positivas” entre Colombia y Estados Unidos, podría convertirse en un acto de la mayor trascendencia para la geopolítica regional. ¿La razón? Los acercamientos entre los Gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, hasta hace muy pocas horas contradictores declarados.

De hecho, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró que en la reunión que sostendrán mañana jueves, poco después del mediodía en el despacho oval de la Casa Blanca, la mirada hacia Venezuela será crucial.



“Precisamente, la visita que vamos a hacer mañana con el presidente Duque a Estados Unidos nos permitirá escuchar realmente cual es el planteamiento que tiene Estados Unidos y escuchando pues uno se entiende al final del día”, dijo la también ministra de Relaciones Exteriores.



La canciller aseguró que Estados Unidos y Colombia tienen unas relaciones diplomáticas estables y aseguró que ambos países se necesitan. Es decir, Colombia sabe de la importancia de Washington, pero también quiere ser claro que hay que contar la voz de Bogotá.



“Nos complementamos, nos necesitamos mutuamente y en esto tiene que haber relaciones que se construyen todos los días a partir del respeto y también de la confianza. Hay que seguir insistiendo en la necesidad de que haya democracia en Venezuela”, adelantó Ramírez.



La ministra puso el énfasis en la palabra "confianza", un elemento clave para las buenas relaciones entre países. No se trata de un asunto marginal porque ella también mostró su sorpresa porque a pesar de ser el país que más ha sido impactado por lo que ocurre en Venezuela -han llegado casi dos millones de migrantes- Colombia no recibió información previa de este encuentro.



El presidente Iván Duque parte en la tarde de este miércoles rumbo a Washington donde mañana tendrá la reunión bilateral con su homólogo estadounidense Joe Biden.



El mandatario viajará acompañado de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la jefe de gabinete María Paula Correa y, además, por cuatro ministros del despacho. Es decir, un equipo de altísimo nivel.



La reunión de los dos mandatarios está prevista después de la una de la tarde. Comenzará con el saludo inicial para posteriormente pasar a la firma del libro de visitantes ilustres de la Casa Blanca que hará el mandatario colombiano.



Después habrá espacio para unas fotografías y comenzará la reunión privada a la cual asistirán los dos mandatarios, cada uno acompañado por seis funcionarios de su gobierno.



Los temas centrales del encuentro tienen que ver con lo que se ha denominado la "defensa de la democracia en la región".



Y es ahí en ese punto en el que Venezuela tendrá un papel protagónico. El gobierno Biden comenzó una serie de diálogos con la administración de Nicolás Maduro, con el que el gobierno Duque ha tenido serias, profundas y permanentes diferencias.



Duque, por ejemplo, ha sido uno de los impulsores de lo que se llamó el cerco diplomático que buscaba cerrar el espacio a Maduro. "Tiene las horas contadas", se atrevió a pronosticar en su momento Duque quien solo reconoce a Juan Guaido como presidente legal.



Aunque inicialmente se había informado que en la cita de mañana se haría un repaso a lo que son las relaciones diplomáticas y comerciales de los dos países, se profundizaría también en lo que está pasando en Ucrania, la lucha contra el narcotráfico y habríaun espacio importante en el tema con el cambio climático, Venezuela ahora irrumpe en la agenda.



Se estima que el encuentro de los dos mandatarios va a durar alrededor de una hora. Sobre las 3 de la tarde se espera que el presidente Duque ya haya salido de la Casa Blanca.



Duque se convierte en el primer presidente de Latinoamérica que es recibido en Washington para una reunión bilateral por parte de Joe Biden desde que asumió el cargo.



El tema de Venezuela es materia de discusión en Estados Unidos. De hecho, la noticia hoy en los medios estadounidenses dan cuenta del más reciente movimiento del régimen de Maduro que liberó este martes a dos estadounidenses arrestados en Venezuela en lo que se interpreta como gesto de buena voluntad hacia Washington.



Esa decisión se produjo tres días después de sostener un encuentro con una misión norteamericana donde se discutió la posibilidad de relajar las sanciones a Caracas.



Hasta ahora se ha informado que uno de los liberados se trata de Gustavo Cárdenas, uno de un grupo de seis ejecutivos de Citgo que habían sido arrestados en el 2017 tras ser convocados a participar en una reunión en Caracas.



El otro es Jorge Fernández, un cubanoamericano que fue detenido y acusado de terrorismo en el 2021 por llevar un drone a Venezuela.



Las liberaciones fueron realizadas el mismo día en que el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos no importará más petróleo ruso debido a la decisión de Moscú de invadir a Ucrania y tres días después que una misión estadounidense se reuniera con Maduro en Caracas.



Este inesperado encuentro con Maduro fue realizado para explorar la posibilidad de que Estados Unidos reanude las importaciones de crudo venezolano para reemplazar al ruso y de esa manera evitar que los precios de la gasolina sigan subiendo.



Es en este contexto que Duque llega a la Casa Blanca. Se preveía una cita tranquila para conmemorar los 200 años de las relaciones entre Washington y Bogotá. Ahora, puede ser una cita crucial para todo el continente.



POLÍTICA