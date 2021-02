Colombia regularizará temporalmente a casi un millón de venezolanos

En un hecho histórico, Colombia regularizará temporalmente a casi un millón de migrantes venezolanos indocumentados, según anunció ayer el presidente Iván Duque.



Los extranjeros beneficiados representan el 56 por ciento de los 1,7 millones que se encuentran en el país.

“Hacemos pública la decisión de nuestro país de crear un Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos (ETPV) que nos permita hacer un proceso de regularización de esos migrantes que están en nuestro país”, aseguró el presidente Iván Duque.



El mandatario explicó que el estatuto tendrá una vigencia de diez años, tiempo en el cual podrán tramitar una visa de residentes si deciden quedarse en el país.



Este mecanismo, de acuerdo con analistas, resulta clave, pues implica que los ciudadanos que han llegado de Venezuela tendrán mayor acceso a servicios básicos, como salud y educación, y además se facilitará su ingreso al empleo formal, lo que podría ayudar económicamente al país.



La decisión de Colombia tuvo un efecto inmediato en el exterior. De un lado, un espaldarazo desde la Casa Blanca, en Washington, a través de un mensaje de Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU. El alto funcionario aplaudió al presidente Duque su “anuncio del estatus de protección temporal para los más de 1,7 millones de migrantes venezolanos en Colombia”.



Y, por el otro, desde Caracas, en boca del líder opositor Juan Guaidó, quien expresó: “En nombre de los venezolanos, quiero agradecerle, presidente Iván Duque, por ratificar su determinación y compromiso en enfrentar a la dictadura y ayudar a nuestra gente al otorgarle el estatus de protección temporal a nuestros migrantes en Colombia”.



Con este estatuto crearán el Registro Único de Migrantes Venezolanos, a través del cual se obtendrá información para su identificación y caracterización.



A través de Arauca ingresan los venezolanos al territorio colombiano Foto: Gobernación de Arauca

Duque anunció que este incluirá sus “lugares de residencia, sus condiciones socioeconómicas y, por supuesto, estarán en un registro biométrico”. Esto también permitirá la protección de la población migrante que está en condiciones de irregularidad.



Otro de los asuntos importantes es que al otorgarles la condición migratoria regular tendrán la autorización para desempeñar cualquier actividad u ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación o de contrato laboral. Asimismo, podrán acceder a la oferta institucional pública y privada y tendrán la posibilidad de hacer la transición al régimen de visas.



Eso sí, como lo explicó el investigador Jorge Mantilla, asociado del Great Cities Institute, de Chicago, y quien ha estudiado este fenómeno, la regularización no implica que los venezolanos adquieran nacionalidad colombiana.



“El Estatuto de Protección Temporal no les da derecho a voto a los migrantes venezolanos. Es un mecanismo de protección que da acceso a servicios y a la posibilidad de un empleo formal. Una medida humanitaria que no otorga nacionalidad”, dijo Mantilla.



Uno de los avances más importantes que otorga este estatuto tiene que ver con la salud, pues permite que los ciudadanos del país vecino y que residen en Colombia tengan derecho a los servicios de salud en el país, incluido el esquema de vacunación.



“Con la población irregular, una vez se empiecen a regularizar, tendrán acceso al plan de vacunación, pero los recursos vendrán de la cooperación internacional”, dijo Lucas Gómez, gerente de fronteras del Gobierno.



Igualmente, de acuerdo con los analistas, esto tendría también un impacto en la economía del país, no solo por el ingreso de miles de personas al mercado formal, sino porque se trataría de más personas tributando y habría mayor control sobre sus recursos.



De hecho, una reciente investigación del Migration Policy Institute demostró que las políticas públicas que mejoran la integración de los migrantes y refugiados en los mercados laborales de los países receptores podrían desempeñar un papel importante en la reducción de la criminalidad.



Los resultados de este análisis sugieren que “las políticas públicas que mejoran la integración de los migrantes y refugiados en los mercados laborales de los países receptores podrían desempeñar un papel importante en la reducción de las ya bajas tasas de criminalidad observadas en estos datos, un tema que amerita más estudio”, dice el informe.



El estatuto anunciado por el Gobierno se realizará en dos fases. La primera de ellas, que se realizaría de manera virtual, consistirá en la inscripción de los extranjeros en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, un mecanismo que le permitirá al Gobierno Nacional caracterizar e identificar a la población venezolana radicada en Colombia, con el fin de poder generar políticas públicas basadas en la realidad migratoria del país.



La segunda fase, que se haría de manera presencial, será la expedición de un Permiso de Protección Personal, el cual sería un documento de regularización e identificación para los ciudadanos venezolanos que hacen parte de este Estatuto.



Según Migración Colombia, con corte al 31 de diciembre del año pasado, en Colombia hay más de 1’729.000 migrantes venezolanos; de los cuales, más de 966.000, correspondientes al 56 por ciento, están en condición irregular.

