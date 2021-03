Las dudas del gobernador de Arauca sobre los desplazados venezolanos

Tras la realización de un consejo de seguridad en la capital araucana, el gobernador Facundo Castillo dijo que se acordó que se les prestará a los desplazados venezolanos la ayuda humanitaria por los tres niveles del gobierno, esto es Gobierno Nacional, departamental y municipal.

A Arauquita, según los estimativos oficiales, han llegado al menos unas 4.000 personas provenientes del vecino país, quienes huyen de los bombardeos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) contra las disidencias de las Farc.



Al término del consejo de seguridad, el gobernador ,si bien agradeció el apoyo de los organismos internacionales, dijo que era necesario pedirles más ayuda.



Castillo enfatizó en que es necesario hacer un censo real sobre la población "de verdad" desplazada por cuenta de la acción militar.



Señaló que se está presentando una situación a la cual hay que prestarle mucha atención. "La información que he recibido como gobernador es que toda esa población llega en el día, pero en la noche algunos cruzan la frontera y se van para Venezuela", denunció el mandatario seccional.



"Todos conocemos la crisis que se vive en Venezuela en este momento. Que no se esté presentando una situación, que estén aprovechando este espacio para recibir ayudas humanitarias", advirtió Castillo



Por eso le pidió a los organismos humanitarios revisar muy bien para poder saber realmente cuál es la población desplazada "para así poder evitar que se tenga que hacer un esfuerzo sobrehumano y que de pronto no se esté beneficiando a la población real".



Ante esto anunció que desde la noche de este jueves se comenzó con un censo nocturno para poder ver cuál es la población verdaderamente desplazada."El que se regrese en la noche para Venezuela no es un desplazado, es un oportunista que está queriendo sacar provecho", aseguró el gobernador.

Más ayuda

El mandatario dijo que si bien se recibió una importante ayuda de organismos internacionales, era necesario hacerles un llamado para que sigan apoyando y en ese sentido planteó incluso pedirles apoyo a las multinacionales para que aporten para esa población desplazada.



El gobernador también expresó su voz de solidaridad y agradecimiento a las fuerzas militares por estar prestando soberanía y por estar ayudando en esta situación de emergencia.



Se estima que en las próximas horas deben llegar a esta zona de la frontera unos 1.300 hombres del Ejército para reforzar la seguridad. Con esto se completarían unos 2.000 en la línea fronteriza.

Sigue el desplazamiento

En la mañana de este viernes, varias lanchas seguían pasando venezolanos a territorio colombiano.



Las versiones entre los desplazados daban cuenta de que en la población de La Victoria, ubicada justo al frente de Arauquita, los militares venezolanos asesinaron a cuatro personas de una misma familia.



El cruce de las lanchas era continuo y en cada una venían por lo menos tres personas, algunas con unos pocos enseres.



Mientras tanto, unos 500 metros río abajo, unas lanchas artilladas de la armada venezolana recorrían el Arauca, la frontera entre ambos países.



Para las 8 de la mañana está prevista la presencia en Arauquita del defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien vendrá a conocer de primera mano la situación que se vive en esta población con los desplazados venezolanos.



JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ

Enviado especial de EL TIEMPO