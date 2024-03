Velasco respondió a González: ‘Críticas debieron hacerse en el consejo de ministros’

Desde Cartagena, en la cumbre de alcaldes de la Federación Nacional de Municipios (Fedemunicipios), el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se manifestó frente a los comentarios de Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Este dijo que el gobierno se llenó de activistas y desplazó a los perfiles técnicos.



“Respeto el criterio de Jorge Iván, me preocupa que haya tardado 18 meses en darse cuenta. Él estuvo 18 meses en ese consejo”, dijo Velasco, quien aseguró que no hubo mayores cambios en el consejo de ministros: “la mayoría son los que comenzaron con él”.



Luego, Velasco cuestionó a González por hacer ese tipo de comentarios ahora y no cuando se encontraba en el gobierno.



“No me parece muy elegante que las críticas que debieron hacerse al interior de un espacio deliberativo como el consejo de ministros se quieran hacer ahora que ya no están. Creo que no puede equivocarse de esa manera”, señaló.



Asimismo, el ministro del Interior habló del caso de los carrotanques que llevaron a la salida de Olmedo López: “Tristemente no tengo que calificarlo yo, lo tiene que calificar un juez después de las observaciones que le haga un fiscal”.