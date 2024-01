‘Es una mala despedida’: Velasco cuestiona al fiscal Barbosa por comentarios a Petro

En medio del cruce de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa, en el que se han hecho duros señalamientos, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se pronunció frente a los continuos choques entre ambos. El ministro defendó al mandatario y en cambio cuestionó la actitud que ha asumido Barbosa en sus últimos días al frente del ente acusador.



“El señor presidente ha sido respetuoso en sus trinos, él es un hombre de carácter dice lo que piensa”, fue la defensa de Velasco al primer mandatario.



Por el contrario, recordó que Francisco Barbosa “está de salida” y señaló que este viene dando declaraciones diarias “de una manera interesante”. A esto, el ministro calificó las acciones hechas por la cabeza del ente acusador como “una mala despedida”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acompañado del fiscal general, Francisco Barbosa, tras una reunión en octubre de 2022. Foto: Mauricio Dueñas. EFE

“El país no necesita eso. Recuerdo que un buen dirigente, que fue presidente de la República por unos días, le pedía a los jueces que hablaran en la providencias y que no hablaran tanto ante los micrófonos. Se llamaba Carlos Lemos Simmonds, era un hombre muy sabio”, sentenció el ministro de la política.



Por otro lado, también habló de la polémica debido a que el decreto de desastre natural hace referencia a una ley que contempla la expropiación. Luis Fernando Velasco, explicó que es una de las figuras que contempla la ley, pero que no es algo que estén pensando usar-.



“Son casos extremos a los que no creemos que tengamos que llegar”, dijo el ministro, que negó cualquier uso más allá de la atención del desastre: “No vamos a coger esta medida y decir que con eso vamos a hacer la reforma agraria. No se trata de eso. Es un caso excepcional”.