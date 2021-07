Gobierno desmintió afirmación que hizo Petro sobre efectividad de vacunas

Gustavo Petro, aspirante presidencial para las elecciones de 2022, libra una intensa confrontación con distintas personalidades y usuarios de la red social Twitter, por esta afirmación: “Las vacunas no sirven para el virus covid- delta, según primeras investigaciones”, dijo él.

Así, por ejemplo, Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, Dapre, y uno de los responsables del Plan Nacional de Vacunación, le dijo:



“@petrogustavo es una absoluta irresponsabilidad generar alarmas sobre la efectividad de las vacunas ante la variable delta”.



“¿Qué persigue senador? ¿Qué la gente no se vacune?”, le preguntó.



“El impacto y beneficios de la vacunación son claros en prevenir hospitalizaciones y muertes”, le argumentó Muñoz.



Por su parte, María Paula Correa, jefe de gabinete de la administración de Iván Duque, le escribió: “¡Irresponsable!”. En seguida argumentó: “La salud pública no es un tema de especulación. El Plan Nacional de Vacunación avanza de manera ágil y están comprobados científicamente los efectos positivos de vacunarse. ¡No pretenda generar caos!”.



El dirigente de la Colombia Humana y quien, según todas las encuestas hasta ahora publicadas, ocupa los primeros lugares en la intención de voto para convertirse en el próximo mandatario de los colombianos, respondió: “La irresponsable es usted que cree que podemos mejorar la salud actual de Colombia con la variante Delta ya en nuestro país, y con un plan de vacunación parcial, lento y sin ayudas reales para evitar el confinamiento”.



Pero la discusión de Petro no solo tuvo al frente a los miembros del Ejecutivo. Al escenario, también entraron otras figuras políticas como Sergio Fajardo, uno de los líderes de la Coalición de la Esperanza y rival de Petro de cara a las elecciones, quien dijo:



“Gustavo: Fauci –en referencia a Anthony Fauci Stephen, el inmunólogo que brilla como director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas y principal asesor en la pandemia del presidente de Estados Unidos a quien Petro cita como fuente- dijo que los vacunados, una vez infectados con la variante delta, pueden trasmitir el virus, y recomendó usar tapabocas”.



“NO dijo –escribió en altas Fajardo- que las vacunas no sirven. Este trino es ligero e irresponsable. Las vacunas SÍ sirven y salvan vidas. Por favor, ¡todos a vacunarse!”, exclamó Fajardo.



Minutos antes, Petro había concluido que una cita interpretada por él de Fauci era una “muy mala noticia que implica un cambio total de la política de salud y económica”.



“Las vacunas no sirven para el virus covid-delta, según primeras investigaciones”, dijo Petro.



“Se propaga más rápido. Ya está en Colombia. El debate de salud debe reanimarse”, aseguró el dirigente de izquierda. Entonces vino la polémica.



