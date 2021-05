Vargas y Uribe critican acuerdo con Comité de Paro en Buenaventura

El país se despertó este viernes –justo cuando se cumple un mes desde que se inició el paro Nacional- con una revelación polémica que pasa por las salidas que se están dando a los bloqueos en Buenaventura.



Una durísima critica de parte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez a un acuerdo secreto firmado entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro, CNP, que permitía una especie de veeduría para que los manifestantes inspeccionen la carga que se moviliza por este puerto.



(Lea además: Protestas: Gobierno condiciona negociación a desbloqueo de vías)

Vargas Lleras calificó el acuerdo como un "exabrupto" y como "descriteriados" al nuevo comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, así como al viceministro de Relaciones Políticas, Juan Pablo Díaz Granados.



Granados, en su defensa, aseguró que la administración nacional "no ha cedido un centímetro de institucionalidad".

No hemos facultado a particulares a inspeccionar carga en Buenaventura. Esa facultad la ejerce de manera exclusiva @PoliciaColombia. Cosa distinta es el ejercicio de veeduría ciudadana en el marco de la ley. No hemos cedido un centímetro de institucionalidad. @gabrieljvelasco — Juan P. DiazGranados (@diazgranadosjp) May 28, 2021

(Lea también: Así será la reactivación económica de Bogotá a partir del 8 de junio)



Una defensa que fue reafirmada por el ministro del Interior, Daniel Palacios. "Hay algunas palabras en la redacción de ese acuerdo que firmaron los viceministros que no están acordes o autorizadas por el Gobierno Nacional. Hay un entendimiento para sacar la carga con apoyo y acompañamiento de las Fuerzas Militares, pero en ningún momento se está usurpando la autoridad. No está autorizado que haya inspección civil o del Comité del Paro a la carga que sale del puerto", dijo.



Juan Camilo Restrepo Gómez, por su parte, inicia así gestión en medio de una controversia. Fue designado por el presidente en el cargo de Alto Comisionado de Paz al iniciar esta semana. Reemplazó a Miguel Ceballos, quien precisamente dirigía, por parte del Gobierno, la mesa de negociaciones con el CNP, pero renunció de manera sorpresiva.



La afilada crítica de Vargas Lleras y Uribe pasa porque en su concepto el Estado pierde el control absoluto de la autoridad para compartirlo con los miembros del CNP. ¿Es así? Ellos le ponen la lupa a documento que textualmente dice así:



"7. Se establecerá un mecanismo de veeduría de los vehículos que vayan a circular por el corredor por la vida y por la paz consistente en lo siguiente:

a. Inspección documental a cargo de la Ponal respetando los sellos de garantía y seguridad a los tractocamiones con contenedores.

b. Inspección documental y ocular, a cargo de la PONAL, uno a uno de los tractocamiones carpados, encarrozados y volcó.

c. El punto de inspección documental y ocular, a cargo de la PONAL, ser La entrada del Bajo Calima, popularmente conocida como ‘entrada del Gallinero’.

La inspección documental y ocular ejercida por la PONAL será acompañada por máximo 10 delegados del Comité Distrital del Paro Nacional- Buenaventura, garantizando que estos realicen el registro fotográfico o fílmico del procedimiento. También se contará con la presencia del Ministerio Público como garante de dicho procedimiento."

Y para quienes tienen dudas, sírvanse leer el acuerdo pic.twitter.com/vNWNhdqRud — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) May 28, 2021

“Con razón muchos se resisten a creer en la veracidad del acuerdo firmado con el Comité del Paro de Buenaventura. Confirmo este exabrupto fue suscrito en representación del gobierno por el doctor Juan Camilo Restrepo y el doctor Díaz Granados. Descriteriados actuando en representación del Gobierno”, escribió Vargas Lleras en su cuenta de Twitter en la divulgó el documento.



(Le puede interesar: Más voces de empresas y sindicatos que exigen levantar los bloqueos)



“Sustitución de la autoridad legítima: El Paro de Buenaventura da permiso y define cuántos camiones pueden entrar y salir, los días y los productos autorizados. Se pierde la autoridad, se pierde el Estado y avanza el camino de más anarquía y de más violencia”, dijo por su parte Uribe Vélez.

Sustitución de la autoridad legítima:



El Paro de Buenaventura da permiso y define cuántos camiones pueden entrar y salir, los días y los productos autorizados.



Se pierde la autoridad, se pierde el Estado y avanza el camino de más anarquía y de más violencia — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 28, 2021

Pero, ¿cuáles son las consecuencias de esta revelación? Son varias, no solo en el marco de la negociación entre el CNP y el Gobierno sino en el ámbito político.



El documento muestra que la estrategia del Gobierno tiene varias vías para desbloquear las carreteras. Y una de ellas, sería según el documento, la de pactos locales con los manifestantes.



Una opción que choca con la misma decisión del Gobierno de no entrar de lleno a la negociación hasta que el CNP condene los bloqueos.



En efecto, en la noche de este jueves, el Ejecutivo había dicho, en voz de Emilio Archila, Alto Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación y nuevo jefe del equipo negociador ante el CNP, que estos deben ser levantados porque están "rebasando el derecho a la legítima protesta y se han generado bloqueos que vulneran derechos y afectan de manera negativa a millones de colombianos".



Y en el terreno político, abre una fisura entre Uribe –el mentor de Duque- y líder natural del gobernante Centro Democrático sino también con Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical, que precisamente esta semana se la jugó a fondo para defender al ministro de Defensa, Diego Molano.



En conclusión, este viernes 28 de mayo se cumple un mes de paro y la discusión política está al rojo vivo.



POLÍTICA

Otras noticias del día

- Movilidad en Bogotá: en estos puntos habrá manifestaciones hoy



- Las razones del Senado para apoyar al Ministro de Defensa