‘Vargas Lleras se equivoca’: Presidente Petro frente a respuesta por constituyente

Desde Córdoba, en el segundo día de Gobierno con el Pueblo en el sur del Caribe, el presidente Gustavo Petro le respondió a Germán Vargas Lleras, exvicepresidente y líder natural de Cambio Radical, frente a su comentario frente a la asamblea constituyente. Este fue el único que dijo que debía aceptarse la propuesta del primer mandatario.

Gustavo Petro cuestionó la respuesta, en la que incluso Germán Vargas Lleras dijo estar interesado en participar en el espacio para vencer a las fuerzas del presidente.

“Venga y medimos fuerzas dicen por ahí, no. El proceso constituyente no es entre los dirigentes tradicionales del país. Antes que nada es darle el poder a la población. No es el dirigente de arriba, Vargas Lleras se equivoca ahí. Es la ciudadanía tomando poder de decisión”, dijo el mandatario.

El líder natural de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. Foto:Néstor Gómez Compartir

En su discurso desde Tierralta, el mandatario también hizo breve mención a las fallidas mociones de censura de los ministros de Defensa y Salud. Las asoció a ataques en su contra y aprovechó estos temas para impulsar su propuesta de constituyente.

“Han pasado una moción de censura que le puso la oposición. La oposición intenta destruir el gobierno a partir de tumbar a los ministros. Esta vez no pasaron. También intentan tumbar al presidente. No pasarán. Es la democracia y el poder constituyente el que va a pasar”, fueron las palabras del primer mandatario.

En esa misma intervención, el mandatario ordenó a la Fuerza Pública actuar en contra del Clan del Golfo, esto tras denuncias de que miembros de este grupo estaban impidiendo el desplazamiento a los que querían asistir a las jornadas con el primer mandatario.

“No vamos a admitir chantajes ni bloqueos, qué ‘bonitos’, el abogado dice que aceptan los diálogos y por el otro lado están impidiendo que el pueblo hable, eso no es la paz señores”, declaró.

Lo que dice Vargas Lleras

"Me causó impresión que estuviera nuevamente amenazando el Congreso si no le aprueban sus nefastas reformas. La pensional no hace nada distinto que cargarse el ahorro privado para volverlo la caja del estado. La laboral llega en el peor", dijo Germán Vargas Lleras frente a la propuesta de una Asamblea Constituyente. Esto lo dijo en medio de una rueda de prensa en la que explicó que, a pesar de su sorpresa, debería seguir con la propuesta presidencial.

Para el líder de Cambio Radical, no hay que tenerle miedo a la propuesta, sino todo lo contrario. "Ayudémosle a sacar la convocatoria a esa constituyente. Que en el marco de esa constituyente se haga esos debates. El país no va por buen rumbo", aseveró.

Germán Vargas Lleras fue categórico al decir que el país "no va por buen camino" y que la propuesta puede ser la forma en que cambie el rumbo. "Ojalá no se vaya a amedrentar. Le vamos a ayudar a sacarla adelante. Los colombianos serán los que decidan el destino", complementó.