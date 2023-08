En entrevista para la edición dominical de EL TIEMPO, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, explicó en qué consiste el denominado 'Gran Acuerdo Nacional', término que ha sido utilizado por el presidente Gustavo Petro durante sus últimos discursos.



Aunque es un término que sonó mucho en la campaña presidencial y cuando llegó al Gobierno, había quedado en el olvido en los últimos meses, sobre todo con la ruptura de la bancada de gobierno, declarada por el propio mandatario el 25 de abril.



Si bien varios sectores, sobre todo de oposición, se han mostrado escépticos frente a la propuesta, debido al tono que ha tenido el mandatario en los últimos meses —como lo expresó el senador David Luna en la réplica de la oposición al discurso del 7 de agosto—, desde el Gobierno han dicho que esto es diferente y que desde el 20 de julio, cuando el mandatario volvió a hablar del acuerdo, comenzaron a construirlo.



"Quiero poner un ejemplo: se nos disparó la inflación y encarecer los alimentos porque hace unas décadas se tomó la decisión de importar a cambio de producir. Se decía que es más barato importar. Fuimos desmontando el agro y las estructuras productivas del país y terminamos pagando desayunos en dólares cuando ganamos en pesos. Pagamos en dólares porque nos toca importar y eso nos sale muy caro. Un acuerdo nacional puede ser reconocer que ese modelo no funcionó y sentarnos a proponer un modelo que nos funcione para relanzar económicamente el país", explicó Velasco.



El funcionario señaló que este acuerdo también busca recomponer la coalición de Gobierno, pero que en términos políticos no es el único objetivo.



"No solo vamos a hablar con partidos de gobierno, sino que lo haremos con independientes y con los partidos de oposición. Nos interesa hablar con los gremios, sin importar el concepto que tenga sobre el gobierno. Deben gobernar para todos y en un acuerdo nacional se debe escuchar a todos", indicó Velasco.

El primer encuentro

Uno de los primeros encuentros para lograr ese acuerdo se llevará a cabo esta semana. El presidente Gustavo Petro confirmó que se reunirá el próximo jueves 24 de agosto en la Casa de Nariño con los miembros del Consejo Gremial.



Según informaron desde la Casa de Nariño, el objetivo es extender una invitación a los representantes de diferentes sectores para que formen parte del 'Acuerdo Nacional'.



Al encuentro están convocados representantes del sector industrial, construcción, minero-energético, infraestructura, servicios, tecnología, agropecuario, financiero, turístico y comercial.



