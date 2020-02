‘Vamos a ganar la batalla contra este virus’, dice el nuevo embajador

El nuevo representante en Colombia de la segunda mayor economía del mundo llega a Bogotá en un momento clave para las dos naciones.



Este 2020 se cumplen 40 años de las relaciones diplomáticas entre los dos Estados, un consorcio chino ganó hace tres meses la licitación para construir el metro de Bogotá (la obra de infraestructura urbana más grande en la historia del país) y la preocupación por el nuevo coronavirus, que se originó en la provincia de Wuhan, ha puesto los ojos del mundo en los esfuerzos de China por contenerlo.

El embajador Lan Hu, quien esta semana presentó sus cartas credenciales al presidente Iván Duque, habló de estos y otros temas con EL TIEMPO.

¿Cuál es el futuro de las relaciones diplomáticas entre China y Colombia?

Justamente estamos celebrando el importante momento del 40.º aniversario de nuestras relaciones diplomáticas. Estos días he hablado varias veces para explicar los éxitos que hemos logrado en los ámbitos político, económico, cultural y en el intercambio de los asuntos entre personas.



Se ha dado un resultado muy fructífero. Pero yo quería echar para adelante, para los próximos 40 años de relaciones. Es notable que nuestra cooperación se está expandiendo desde los ámbitos tradicionales hacia los nuevos sectores de cooperación. Tradicionalmente hemos tenido inversiones en minería o en energía, pero para el futuro podemos expandir hacia sectores como el comercio, la economía naranja, la infraestructura y la ciencia y la tecnología, así como la inteligencia artificial.



Esto muestra un horizonte más brillante para el futuro de la cooperación entre ambos países.

Recientemente, China ha logrado unas licitaciones muy importantes: el metro, el Regiotram… ¿Qué más proyectos están en la mira?

Usted ha mencionado dos proyectos muy importantes que hemos logrado. La filosofía china no es tan ambiciosa ni agresiva, pero estamos muy contentos con los éxitos que hemos logrado, sobre todo en los últimos años.



Tuvimos muy buenas noticias los últimos meses del año pasado. Los consorcios chinos han ganado la licitación de los megaproyectos. Estos son muy buenos ejemplos para las empresas chinas.



El paso siguiente es que las empresas que tienen más ganas y más conocimientos quieran conocer con más profundidad el mercado de Colombia.



Usted ha mencionado futuras inversiones. Eso no depende de nosotros, depende de ustedes, porque Colombia está en un proceso de su desarrollo, que mantiene una tasa de crecimiento muy alta en América Latina. Si ustedes ofrecen mejores proyectos, más amplio mercado, creo que todas las empresas chinas querrán venir.

¿Cómo se puede aprovechar la cooperación con China en tecnología e inteligencia artificial?

En este sector, China tiene muchas ventajas y un desarrollo bastante avanzado. Se ve que Colombia usa algunas aplicaciones, también en China en este sector hay industrias muy avezadas. A través de este sector podemos establecer más comunicaciones y más conocimiento entre los dos lados.

Queremos invitar a la principal agencia de viajes de China, que tiene una gran plataforma de presentación y propaganda para los recursos turísticos.

Ha habido algunas empresas de otros países que ven difícil competir en licitaciones contra los chinos porque dicen que tienen el respaldo de fondos públicos. ¿Qué les dice?

Yo creo que es totalmente al contrario. Estas empresas que han logrado la licitación de los megaproyectos son muy grandes, tienen gran capacidad para la construcción de proyectos no solo en Colombia, sino en América Latina. No importa que sean del Estado o de privados, sino la capacidad y su eficiencia para cumplir de mejor manera los proyectos.

El metro de Bogotá es la obra más importante en Colombia en los próximos años, ¿la mano de obra que se va a contratar será china o colombiana?

Tenemos el compromiso de que nuestras empresas van a traer mano de obra de China, pero solamente para los puestos que necesitan una tecnología particular, pero se va a utilizar en su máximo alcance mano de obra local.

La iniciativa china de la Franja y la Ruta, también conocida como nueva ruta de la seda, ¿cómo se ha recibido en Colombia?

Esta iniciativa fue ofrecida por nuestro presidente Xi Jinping hace más de seis años. En junio pasado, por invitación del señor presidente Xi Jinping, el presidente colombiano, Iván Duque, hizo una visita de Estado a China muy fructífera. Ambos mandatarios tuvieron una conversación muy profunda sobre nuestros puntos de interés bilateral.



Durante la visita, el doctor Duque propuso una iniciativa Colombia-China para articular con la Iniciativa de la Franja y la Ruta.



Considero que esta iniciativa Colombia-China combinará las realidades de ambos países que se pueden trabajar conjuntamente.

¿Cuáles serían los beneficios para Colombia de esa iniciativa?

Hace algunos días leí un reportaje de la Cepal que tiene una cifra que me impresiona mucho: para esta zona de América Latina, el costo logístico de los productos ocupa de 18 a 35 por ciento del valor final de estos, pero para los países desarrollados solo ocupa 8 o 10 por ciento. Eso significa que faltan recursos para la infraestructura, lo que limita y afecta mucho el desarrollo. La Iniciativa de la Franja y la Ruta busca lograr conectividad con infraestructura. Es muy importante para China y Colombia que trabajemos con esa iniciativa, lograr un desarrollo conjunto y enfrentar todos los desafíos.



Colombia es un país muy importante y tiene su peso en toda América Latina. Queremos invitar a Colombia a participar en esta iniciativa para compartir nuestras ventajas, para favorecer operaciones conjuntas. Esta propuesta se convierte en un nuevo mecanismo de cooperación entre los países.

Hay quienes dicen que esta iniciativa es una forma de hacerle contrapeso a la influencia de Estados Unidos en la región…

Lamentablemente, algunos países todavía mantienen una visión de la Guerra Fría. Pero podemos ver los hechos que hemos realizado con esta iniciativa en todo el mundo, con los países asiáticos, africanos y de América Latina, y podemos ver que no es nada más que una iniciativa de cooperación económica. No tiene nada que ver con geopolítica y tampoco es un juego de suma cero.



Esto es una receta de soluciones para los problemas de la globalización con la inteligencia y experiencia de China. Esta iniciativa no es tampoco un círculo cerrado, sino un proceso abierto inclusivo. China nunca presiona a los amigos a hacer nada.

Estados Unidos ha sido la fuente de mayor inversión extranjera en Colombia. ¿Le interesa a China convertirse en la fuente de mayor inversión en nuestro país?

La filosofía china no es tan ambiciosa ni agresiva. Pero si podemos lograr este éxito, con mucho gusto, pero queremos hacerlo de una forma muy transparente y justa. Lo más importante es que todas las cooperaciones, incluidos los negocios con las empresas chinas, se deberían realizar conforme a la ley de los países.

En el mundo hay mucha preocupación por el avance del coronavirus. ¿Cuál es la expectativa de su gobierno frente a los esfuerzos para contenerlo?

Gracias por la pregunta. Creo que todo mundo está observando lo que está pasando en China. Usted sabe que hace 17 años hubo en China una guerra contra el virus de Sars y finalmente logramos la victoria. Para este año estamos dando otra batalla. Podemos decir que en este momento la epidemia se sigue desarrollando, pero según los investigadores es muy importante esta semana y la semana que viene. Si podemos controlar bien la situación dentro de los próximos 10 días, para el futuro no habría una ampliación de la epidemia.



En este momento, el Gobierno de China ha tomado una serie de políticas y medidas muy estrictas. Incluida la prolongación de las vacaciones para reducir el flujo de la gente y el cierre de la ciudad de Wuhan. Cerrar una ciudad de 10 millones de personas no es fácil. Pero con el apoyo del pueblo logramos esta meta, para cortar la cadena de infección de este virus.



Al mismo tiempo estamos comprometidos para el tratamiento de los pacientes. Ya tenemos una lista de medicamentos confiables y seguros para el tratamiento sintomático y también está en proceso, con una gran velocidad, la fabricación de las vacunas.



En este momento, la sociedad china está muy disciplinada y la gente hoy obedece las instrucciones del Gobierno. En este momento, el coraje y la valentía de la gente es mayor que el pánico. Tenemos la conciencia de que vamos a ganar esta batalla.

Internacionalmente también estamos tomando una actitud transparente, responsable para trabajar conjuntamente con toda la comunidad internacional.

¿Sienten apoyo de la comunidad internacional?

Sí. También hemos mandado de inmediato todos los informes a la OMS. El director de la OMS ha estado de visita en China y ha tenido una ardua evaluación con todas las medidas que hemos tomado. Afortunadamente, en Colombia hasta ahora no tenemos ningún caso confirmado, pero en todo caso queremos trabajar conjuntamente con el Gobierno colombiano ante el desafío epidémico.

REDACCIÓN EL TIEMPO