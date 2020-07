El Valle le apuesta a la Ivermectina como alternativa contra el Covid

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, anunció que la Ivermectina será utilizada en su departamento como un medicamento para contrarrestar el covid-19.



En diálogo con EL TIEMPO la funcionaria dijo que un estudio realizado por infectólogos e inmunólogos de la región demostró que puede bajar el índice de mortalidad de los pacientes con el coronavirus.



Sin embargo, admitió que es solo una alternativa, que eso no quiere decir que sea el remedio definitivo contra el virus.

¿Gobernadora, cuáles son las medidas que se están tomando su departamento para tratar de contrarrestar los efectos del Covid-19?

La primera es seguir con las campañas de concienciación que hacemos en todos los municipios. Se están entregando tapabocas, se han entregado caretas, se ha desplegado todo ese personal de que teníamos dedicado a trabajar con los niños y los jóvenes para que nos ayude en esta tarea. Nos hemos dedicado a concienciarr a la ciudadanía en que tenemos que conservar las medidas de bioseguridad como el aislamiento, en lavarnos las manos mínimo ocho veces al día, en que no nos debemos quitar el tapabocas sino cuando estemos en la casa.



Este mes empezó a subir la cresta, se empezaron a multiplicar los casos en una forma muy acelerada.



¿Están preparados para atender el pico de la pandemia?

Gracias a Dios el sábado recibimos 100 ventiladores que nos los trajo el Gobierno Nacional y estamos esperando los 300 que nosotros importamos, para poder ir supliendo las necesidades. Nosotros sabíamos que teníamos que prepararnos con 500 unidades de cuidados intensivos adicionales a las que tenemos.



De todas maneras, lo primero que nosotros hicimos fue constituir el Copesa, que es el comité público privado para el tema de salud del covid, que se reúne semanalmente. Está integrado por los decanos de las facultades de salud de las diferentes universidades, infectólogos e inmunólogos. Está coordinado por Dilian Francisca Toro (médica exgobernadora) y Sócrates Herrera, y con ellos hemos venido trabajando en los diferentes temas.



¿Y ellos que le han recomendado?

Un tema que ellos venían trabajando desde hace tiempo. Es que ellos han realizado pruebas con pacientes con covid suministrándoles Ivermectina y el estudio arrojó que la Ivermectina en el 90 por ciento de los casos ha sido muy eficiente y ha bajado los índices de mortalidad.



¿Eso quiere decir que ustedes ya están probando en la Ivermectina en pacientes con coronavirus?

Claro. El infectólogo Ernesto Martínez hizo un estudio y muestra cómo a partir de qué se les comenzó a suministrar la Ivermectina empezaron a bajar los pacientes que tenían que ingresarse a las UCI y comenzó a bajar el índice de mortalidad. El estudio también muestra que este medicamento no tiene ninguna contraindicación, que no la tiene con la hidroxicloroquina (otro medicamento que se ha ensayado contra el virus).



Estamos hablando de un estudio hecho por infectólogos, inmunólogos y científicos de la Universidad del valle.



¿Eso quiere decir que van a poner la Ivermectina como un programa de salud pública en el Valle?

Sí, total. Un programa como de salud pública. Ya vamos a empezar tanto con las secretarías de salud municipales como con la departamental por lo que nosotros vamos a comenzar a proveerlo y a trabajarlo con los ochos municipios más afectados.



¿Cuántos casos de covid tienen en el Valle?

A hoy (jueves en la mañana) tenemos 12.101 casos reportados, de los cuales 9.065 están en Cali y 1.553 en Buenaventura



¿Cuáles son los ocho municipios más afectados?

Sin contar a Cali, son Palmira, Yumbo, Jamundí, Tuluá, Buga, Buenaventura, Pradera y Candelaria.



¿Exactamente qué van a hacer en esos municipios?

Por ahora estamos buscando que las EPS se la suministren a los hospitales la Ivermectina. Nosotros estamos viendo la posibilidad con algún laboratorio de comprarla y suministrársela a los hospitales.



¿Eso quiere decir que por ahora la apuesta del Valle contra el coronavirus es la Ivermectina?

En este momento, sí, aunque sin descartar la Hidroxicloroquina. Lo que si ya queda en este momento con todo el respaldo del infectólogo y del personal de la salud es la Ivermectina.



¿Y usted la tomaría?

Yo misma la estoy tomando desde que me dijeron que había una posibilidad, porque a los que no nos ha dado no sirve para prevenir. Nosotros lo estamos adoptando y vamos a empezar a trabajar en este tema.



