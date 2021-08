Gobierno confirma llegada de vacunas Sinovac; no de Moderna

Ante la falta de disponibilidad de algunas vacunas en el país, Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), dio un parte de tranquilidad y confirmó las fechas de llegada de más biológicos al país.



(Puede leer: Mi propósito no es impedir la llegada de alguien: Gaviria sobre aspiración)

De este modo, según señaló el funcionario, el plan de llegada de nuevas dosis contempla que el 13 de septiembre arribarán al país 2 millones de dosis de Sinovac, biológicos que escasean en el país, a pesar del préstamo de los privados.



No obstante, aún no hay fechas confirmadas por el Gobierno para llegada de dosis de Moderna.



Así las cosas, según el plan de llegada de nuevas dosis al país, revelado por Muñóz, está:



- Pfizer: 650 mil dosis llegarán el martes 31 de septiembre.

- Janssen: 2 millones de dosis llegarán la segunda semana de septiembre.

- Sinovac: 2 millones, a través de Covax llegarán el 13 de septiembre.

- Astrazeneca: 400 mil primer semana de septiembre y 700 mil Segunda semana

- Moderna no confirma aún



(Además: 'Ha sobrado impulsividad e impaciencia': Mockus sobre gestión de López)



Entre tanto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que la vacunación contra covid-19 no se suspenderá, pese a que hay poca disponibilidad de biológicos contra el virus, pues en la ciudad hay disponibles 9.000 dosis de Pfizer para primera aplicación y 8.000 de Sinovac para segundas dosis.



López afirmó que se requieren de 70 mil dosis más para completar el déficit en la ciudad. Por esta razón, se concentrarán los esfuerzos en un enfoque prioritario para la inmunización de la niñez en las próximas semanas.



(Le sugerimos: ¿Cuáles fuerzas políticas están más cercanas hoy a Alejandro Gaviria?)



La alcaldesa resaltó que en la capital no hay disponibilidad de segundas dosis de la vacuna Moderna. Sin embargo, las personas podrán dirigirse a los 20 puntos habilitados en la ciudad donde se estarán aplicando dosis de Pfizer y Sinovac.



Hay que recordar que el Ministerio de Salud determinó este viernes 27 de agosto ampliar el intervalo de las dosis de la vacuna contra el covid-19 de la farmacéutica Moderna de 4 a 12 semanas.



POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET