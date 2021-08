Evalúan si revelación de contratos de vacunas afectaría negociaciones

Este martes EL TIEMPO conoció detalles de los acuerdos de carácter confidencial en los que Colombia aceptó asumir el pago de todos los impuestos relacionados con la negociación de las vacunas contra el coronavirus y eximió de cualquier responsabilidad a los fabricantes por eventuales efectos adversos de las mismas, a menos que haya evidencia de que un defecto sea producto de la farmacéutica.



Estos documentos se conocieron en el marco de una tutela que presentó la farmacéutica Janssen en ante Consejo de Estado, con la que buscaba que los contratos no fueran revelados, y que fue rechazada por improcedente.



Hasta ahora el Gobierno se ha negado a revelar los contratos pues argumenta que hay acuerdo de confidencialidad.



Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, recordó que se había adelantado un proceso jurídico y ante la solicitud de información, la Unidad de Gestión del Riesgo señaló que no se podía entregar "en la medida que había acuerdo de confidencialidad con las farmacéuticas".



Explicó que presentaron un recurso de insistencia y el Tribunal de Cundinamarca falló diciendo que el Gobierno debía proceder a entregar la información. Ante esto se solicitó una aclaración de alcance, en la medida que el cumplimiento de ese fallo era imposible sin violar la confidencialidad de los contratos.



“En este momento no hemos recibido ninguna notificación de algún tipo de fallo. La Secretaría jurídica de la Presidencia, los abogados del ministerio de Salud y de la Unidad de Gestión del riesgo están reunidos evaluando la situación”, dijo Muñoz en la tarde de este martes.



El funcionario anunció que para esta noche está prevista una sesión de trabajo con las diferentes farmacéuticas pues es necesario evaluar ante la publicación de un contrato, cómo afecte eso el acuerdo de confidencialidad, “cuáles son los efectos que puede tener eso en los términos de despacho o cualquier otra situación frente al tema de vacunas”.



En la noche de este martes, tras una publicación de los contratos por parte del Instituto Anticorrupción, Muñoz respondió al anuncio realizado en Twitter señalando que "estos contratos no son cualquier contrato y no hay sentencia judicial en firme en tal sentido. Irresponsabilidad en el manejo de la información de las vacunas pone en riesgo el plan nacional de vacunación y como tal la vida y la salud de los colombianos".



