Ante las críticas de algunos sectores sobre las vacunas de coronavirus en el país, este martes el ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que "todas las empresas que venden vacunas exigen acuerdo de confidencialidad" y que su cartera, al no revelar toda la información sobre las negociaciones, "no está cometiendo ningún acto ilegal", por el contrario, "está protegiendo al país".



De este modo, agregó que todos los países deben firmar ese acuerdo de confidencialidad, en el que "el país se compromete a no revelar la información de los convenios, contratos, cantidades ni condiciones de las vacunas que se están negociando".

En caso de que un país decida no firmar un acuerdo de confidencialidad, agrega, "simplemente no tiene acceso a vacuna con esa empresa en particular".



Asimismo, fue enfático en que si un país viola el acuerdo de confidencialidad, y entrega la información o la hace pública, "simplemente está sujeto a las sanciones o a la posibilidad de que se le corte el suministro de la vacuna".



"Por eso es un tema totalmente sensible, delicado, en el que los colombianos tenemos que entender, y las diferentes instancias del país pública y privada tienen que entender, que esta es una situación de una gran sensibilidad y que amenaza la seguridad de la salud pública y la propia seguridad del país".



El jefe de la cartera de salud advirtió que esas previsiones no se las inventan los funcionarios, "la propia ley colombiana lo previó y lo permite", sentenció.



De este modo, Ruiz habló sobre la ley 1712 de 2014, que es la ley de transparencia, que obliga a todos los funcionarios públicos a revelar la información de convenios y contratos de su gestión, tiene dos artículos , "el 18 y el 19 que plantean excepciones a esa obligación que existe para los funcionarios y entidades públicas de revelar dicha información (...) cuando hay una situación de amenaza a la salud pública del país, entre otras consideraciones", aseveró.



