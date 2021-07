Gobierno: serán más de 37 millones los vacunados contra el covid

El Gobierno Nacional anunció que ya tiene compradas 74 millones de dosis de vacunas contra el covid, lo que garantiza que se cumplirán las metas para alcanzar la denominada inmunidad de rebaño este 2021.



Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, dijo que la próxima semana se estarán recibiendo alrededor de 443.000 dosis de Pfizer, para el 26 de julio se tiene prevista la llegada de las primeras 200.000 dosis de Moderna y se está a la espera de la confirmación para completar cerca de 400.000 dosis de AstraZeneca.



De acuerdo con él, hasta ahora está confirmado que en agosto se deben recibir 1,9 millones de Pfizer, se está a la espera de 1,8 ó 1,9 millones de Moderna, 1,5 millones de AstraZeneca y un millón de Janssen.



"Con esto estamos garantizando el volumen suficiente de dosis para el mes de agosto", dijo Muñoz.



El funcionario igualmente destacó que en el segundo semestre mayoritariamente se estarán recibiendo los biológicos de Moderna, Janssen y AstraZeneca, que es lo que estaba definido de la planeación inicial de acuerdo con los contratos firmados.



El director del Dapre igualmente expresó su preocupación por el hecho de que hay mucha gente que no está acudiendo a la vacunación y en ese sentido dijo que se está trabajando con las ARL y con los entes territoriales, porque es claro que "las personas que están llegando hospitalización y a UCI son precisamente en cerca de un 90% aquellas que no se vacunaron pudiendo haberlo hecho".



Para Muñoz, no tiene sentido que si las vacunas ayudan a proteger la vida no se haga uso de este beneficio.



De todas maneras el director del Dapre dijo que viene todo un trabajo que se va a hacer con la información de georreferenciación que se tiene para encontrar en el país cuáles son esos segmentos en los que la población no se está vacunando para poder hacer un proceso de dinamización.



Sobre la decisión de la Cámara de Comercio de Bogotá de suspender el acuerdo con el Gobierno para iniciar un proceso de vacunación de privados a través del organismo, Muñoz señaló qué ellos desistieron de hacer el procedimiento de compra dado que la velocidad de vacunación ha venido siendo muy eficiente.



Además, porque veían que está muy cerca a abrirse la etapa de mayores de 30 años, por lo que no les parecìa que tuviera mucho sentido invertir esos recursos.



"La Cámara desiste, pero existe una razón positiva", señaló Muñoz.



Sobre el proceso de vacunación a todos los sectores de la ciudadanía el funcionario recordó que en cerca de 600 municipios del país todas las fases de vacunación ya están abiertas.



Explicó que son localidades de menos de 50.000 habitantes en donde las fases se unieron, y en la práctica está funcionando así.



Dijo que en el resto del país es una medida que se está contemplando y que se revisa en función de los biológicos y del agendamiento y la asistencia de las personas al proceso de vacunación.



Claro que el director del Dapre también se refirió a lo que va ocurrir cuando se logre la meta de tener vacunados a 35 millones de colombianos, que implica la aplicación de 62,5 millones de dosis, en la medida que algunas son monodosis.



Recordó que 35 millones de colombianos vacunados es lo que está en el Plan Nacional de Vacunación. "Seguramente estaremos incorporando a esto los números que corresponden a mujeres en estado embarazo, a los niños mayores de 12 años con comorbilidades por lo que seguramente se estará llegando una cifra mayor de los 37 millones", dijo.



"Ya hoy Colombia tiene compras de 74 millones de dosis. Eso nos permite sobrecumplir", destacó el funcionario.



Dijo que se compró ese volumen porque entre razones había que proteger al país de lo que sucede en términos de distribución, suspensión de despachos y era la manera de proteger el acceso a los colombianos.



Aclaró que esos 74 millones de dosis no incluyen los 2'100,00 del sector privado, los 2,5 millones de donación que ya se recibieron de Estados Unidos y los 3,5 que vendrán el próximos días.



Frente al tema de los pagos del proceso de vacunación en el país, Muñoz aclaró que con corte al lunes de esta semana se han generado 7.700 millones de pesos del proceso de vacunación y recordó que el pasado miércoles se trabajó con una mesa técnica en la que se definió que están listos para girar cerca de 43.000 millones adicionales.



"Esto de qué va a depender, de qué se radiquen las facturas las diferentes IPS en los estándares y formatos que están previamente definidos", dijo el funcionario, quien recordó "que todos los recursos están y están asegurados" y lo que se necesita es que se cumpla el trámite administrativo para que de aquí al próximo lunes se hayan girado unos $ 50.000 millones a las diferentes IPS que se encargan del proceso de vacunación.



