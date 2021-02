¿Quién gana y quién pierde en pelea entre el Gobierno y Claudia López?

Una vez más, en la noche de este lunes se dio un nuevo rifirrafe entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en medio de la jornada de vacunación, que comenzó hace una semana, y que ha producido tensión entre el Gobierno Nacional y la mandataria local.



En medio de la discusión salieron a relucir frases que publicaron en redes sociales como "agredirme con soberbia por preguntar sobre la entrega de las vacunas no salva a nadie", a lo que Ruiz le replicó que "hay formas para preguntar".

En la noche de este lunes, a través de un trino, López demostró su malestar por el hecho de que pasara "otro día" sin que se distribuyeran las vacunas Sinovac en la capital.



(En contexto: Nuevo rifirrafe entre alcaldesa Claudia López y Ministro de Salud)



"Termina otro día sin que distribuyan las vacunas Sinovac que llegaron desde el sábado. Estamos en una carrera contra un tercer pico de COVID19, con la muerte, dolor y desempleo que puede causar! En Bogotá ya demostramos que estamos listos....a la espera de vacunas para continuar", sentenció la mandataria local.



A esto le respondió el ministro de Salud, Fernando Ruiz, que la logística que implica la distribución de vacunas no tiene el mismo efecto que la "falta de medidas que hubo en diciembre".



"Dos días de programación de logística de distribución son poco frente a los efectos en muerte, dolor y desempleo por días sin medidas que tuvo la ciudad en diciembre. Como anunciamos el viernes en el PMU hoy sale la resolución de asignación", expresó el Ministro de Salud.



(Además: La contundente respuesta del Gobierno a Santrich tras amenaza a Duque)

Alcaldesa hay formas para preguntar ud tiene consciencia que ayer 4pm entregaron la info adulto mayor sin base de datos. Sabe que nos toca completar las otras ciudades. Su unilateral exigencia entiende agresivo mi tweet. Por favor lea el suyo con el mismo lente. @infopresidencia https://t.co/p9xpj58Z9J — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) February 23, 2021

Tras ello vino una réplica de López en la que enfatizó: "Agredirme con soberbia por preguntar sobre la entrega de las vacunas no salva a nadie. Vacunar masivamente si salvará millones. Esperamos que cumplan las entregas que anunciaron".



El Ministro Ruiz respondió de nuevo con un trino en el cual le hizo un llamado a López para comprender que faltan más ciudades además de Bogotá: "Alcaldesa hay formas para preguntar usted tiene consciencia que ayer 4 p. m. entregaron la info adulto mayor sin base de datos. Sabe que nos toca completar las otras ciudades. Su unilateral exigencia entiende agresivo mi tweet. Por favor lea el suyo con el mismo lente", escribió el Ministro de Salud.



Este martes, las afirmaciones de ambas partes continuaron y en declaraciones radiales la alcaldesa señaló que la burocracia con las vacunas está acercándonos al riesgos de que se produzca un tercer pico.



(Le sugerimos: ¡Ojo! Las nuevas tarifas de duplicado de cédula y tarjeta de identidad)



Aunque advirtió que sus trinos no se tratan de un asunto personal e íntimo, sino que se enfoca en resolver temas en lo que se juega la vida, afirmó en entrevistas radiales que "es más importante el tour de la vacunación que la vacunación".



Diversos sectores se han pronunciado frente a esta pelea, que se ha incrementado en los últimos meses.



Para el concejal Carlos Fernando Galán, quien fue contricante de López a la Alcaldía, es normal que ella y Ruiz tengan diferencias, pero "deberían saber tramitarlas de manera civilizada".



Así lo expresó en un trino: "Es normal que tengan diferencias la alcaldesa @ClaudiaLopez y el ministro @Fruizgomez pero deberían saber tramitarlas de manera civilizada. Esa peleadera por twitter sobre un tema tan delicado lo único que logra es que aumente la desconfianza en todo el proceso".



(No se quede sin leer: 'Uribe debe responder por los falsos positivos')

Es normal que tengan diferencias la alcaldesa @ClaudiaLopez y el ministro @Fruizgomez pero deberían saber tramitarlas de manera civilizada. Esa peleadera por twitter sobre un tema tan delicado lo único que logra es que aumente la desconfianza en todo el proceso. — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) February 23, 2021

Otros usuarios han señalado que mientras unos pocos se vacunan y ellos pelean "la gente se sigue muriendo".



No obstante, el Ministro de Salud reiteró este martes que en la medida en que vayan teniendo el personal entrenado, se va a poder agilizar, y que en marzo el acopio de vacunas será mayor y esperan vacunar a 1.2 millones de personas mayores de 80 años.



(En otras noticias: La respuesta desde el uribismo al exministro Gabriel Silva)



En meses anteriores, las peleas han sido constantes entre ambos y la mandataria ha utilizado sus redes sociales para que el Gobierno Nacional le dé respuesta a sus peticiones. Lo cual, en algunos casos le ha funcionado, pero, en otros, el Gobierno ha dado sus razones a la negativa.



Adicionalmente, Claudia López y Fernando Ruiz se han reunido personalmente en diferentes oportunidades y mutuamente se han resaltado algunos asuntos de su gestión.

POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET