'Vacunación masiva comenzará el 20 de febrero': Duque

Este viernes, el presidente Iván Duque anunció que la vacunación masiva comenzará el 20 de febrero.



"Estas semanas previas al 20 de febrero serán las semanas donde estaremos haciendo comunicación efectiva, donde estaremos haciendo pedagogía, donde estaremos haciendo campañas, donde tendremos toda la logística dispuesta, con las redes de salud locales", advirtió.



(Puede leer: Primera conversación de alto nivel de Colombia y gobierno de Joe Biden)

De este modo, el presidente señaló que empezarán la vacunación de manera sostenible y trabajarán con las EPS y las IPS, "con todos los actores como está previsto en el Plan Nacional de Vacunación".



De este modo, el Jefe de Estado señaló que "hay que garantizar la sostenibilidad en el tiempo y garantizar los cronogramas".



En este sentido, Duque advirtió que el primer trimestre del año, esperan vacunar, al menos, a un millón de colombianos.



(Además: El excelente currículum de los negociadores de las vacunas)



"El mensaje que le damos a los colombianos es que este no es momento para la política, ni para las noticias ni para tergiversar. La invitación que hacemos es marchemos unidos en la vacunación del país", aseguró el mandatario.



Y sentenció: "soportados en la ciencia, no en la política, soportados en los criterios de los expertos, no en las interpretaciones de ocasión que buscan muchas veces ser tendenciosas".

POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET